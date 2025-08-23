關稅又來！川普下令啟動「進口家具」國安調查　最快50天定生死

▲ 川普下令對進口家具展開國安調查。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統川普22日宣布，他將指示在未來50天內完成針對進口家具的國安調查，並對海外家具產品課徵關稅。他在自家社群平台Truth Social發文強調，此舉旨在「讓家具製造業重回北卡羅來納州、南卡羅來納州、密西根州等全美各地」。

綜合CNN等美媒，這項最新關稅措施是川普政府持續擴大貿易保護政策的一環，目前政府也正考慮對銅材、半導體及藥品等進口商品提高關稅。白宮官員證實，此次調查將依據《貿易擴張法》（Trade Expansion Act）第232條款執行，若依預定時程進行，將成為歷來232條款調查中最快完成的項目。

受到川普先前對中國、越南等主要家具出口國加徵關稅影響，美國家具價格已明顯上升。根據消費者物價指數（CPI）數據，家具及寢具類價格6月上揚0.4%，7月更攀升0.9%，結束過去2年半的通縮趨勢。辦公、休閒及戶外家具價格漲幅更為顯著，7月漲幅達1.5%。

數據顯示，美國去年自海外進口價值255億美元家具，較前一年增加7%，其中6成來自越南與中國，兩國合計進口額達120億美元。然而，美國家具及木材製造業就業人口已從1979年的120萬人大幅減少至目前的34萬人。

川普發布消息後，Wayfair、Williams-Sonoma及Restoration Hardware等家具類股票在盤後交易中均出現下跌，與聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）暗示可能降息帶動的大盤漲勢形成對比。