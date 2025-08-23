　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

關稅又來！川普下令啟動「進口家具」國安調查　最快50天定生死

▲▼歐盟要求美國總統川普在與俄國談判時，應該尊重烏克蘭決定未來的自由。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 川普下令對進口家具展開國安調查。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統川普22日宣布，他將指示在未來50天內完成針對進口家具的國安調查，並對海外家具產品課徵關稅。他在自家社群平台Truth Social發文強調，此舉旨在「讓家具製造業重回北卡羅來納州、南卡羅來納州、密西根州等全美各地」。

綜合CNN等美媒，這項最新關稅措施是川普政府持續擴大貿易保護政策的一環，目前政府也正考慮對銅材、半導體及藥品等進口商品提高關稅。白宮官員證實，此次調查將依據《貿易擴張法》（Trade Expansion Act）第232條款執行，若依預定時程進行，將成為歷來232條款調查中最快完成的項目。

受到川普先前對中國、越南等主要家具出口國加徵關稅影響，美國家具價格已明顯上升。根據消費者物價指數（CPI）數據，家具及寢具類價格6月上揚0.4%，7月更攀升0.9%，結束過去2年半的通縮趨勢。辦公、休閒及戶外家具價格漲幅更為顯著，7月漲幅達1.5%。

數據顯示，美國去年自海外進口價值255億美元家具，較前一年增加7%，其中6成來自越南與中國，兩國合計進口額達120億美元。然而，美國家具及木材製造業就業人口已從1979年的120萬人大幅減少至目前的34萬人。

川普發布消息後，Wayfair、Williams-Sonoma及Restoration Hardware等家具類股票在盤後交易中均出現下跌，與聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）暗示可能降息帶動的大盤漲勢形成對比。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
520 2 7597 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
絕美罕見「藍龍」現蹤西班牙！泳客急撤　全面禁止下水
待轉區瞬間曝！台灣大道28歲騎士被撞飛慘死
劍魚颱風「下周一威力最強」　午後雷雨連5天擴大
台北饒舌歌手街頭打路人！超扯原因曝
快訊／高雄女住家大樓墜落！跌落排水溝死亡
尊重閣員請辭意願　卓榮泰：讓總統用更大空間考量人事佈局
陸《星光大道》女星驟逝！年僅48歲

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

川普下令羅德島「離岸風電」停工！　風電產業再受重擊

日韓「穿梭外交」第1彈！李在明訪日會石破茂　再飛美國見川普　

逛Zara試穿衣服「蠍子爬上腿」猛螫　20歲女嚇爆尖叫求救

美韓峰會下周登場！駐韓美軍軍費、中國威脅成焦點　李在明陷兩難

25歲大馬男「爬20樓公寓」找女友！失足爆頭亡　躺屍7小時才被發現

絕美罕見「藍龍」現蹤西班牙！泳客急撤　全面禁止下水

車窗破碎「多人拋飛車外」　紐約觀光巴士翻車5死多傷

關稅又來！川普下令啟動「進口家具」國安調查　最快50天定生死

富士山爆發「火山灰癱瘓整個東京」！　AI模擬災情畫面首公開

南韓軍方鳴槍警告！　北韓：射10多發警告彈「蓄意挑釁」

郭台銘白髮打球被目擊　 曾馨瑩：接受自己也很好

【比阿嬤腳還皺】美甲師請客人先泡腳...直接泡過頭了XD

【驚見8字畸形龜】套10年塑膠環害的！ 熱心男出手救回一命＞A＜

【輝達與台積電合作】黃仁勳狂稱讚！魏哲家：聽完會想買股票

【誰的隱形胸罩掉在沙灘】小孩天真問：這是什麼貝殼啊？

Zespri 奇異果｜中元吉利拜起來，健康好運一起來！

【泰格與雪兒】抓包閨密

蕭亞軒力挺王力宏演唱會　嗨到把螢光棒甩飛了XD

為載63歲癌症兒去醫院健檢...9旬翁超速吃罰單！法官反應超暖心

【閃電速算】這2小男孩的計算速度比我解驗證碼還快！

川普下令羅德島「離岸風電」停工！　風電產業再受重擊

日韓「穿梭外交」第1彈！李在明訪日會石破茂　再飛美國見川普　

逛Zara試穿衣服「蠍子爬上腿」猛螫　20歲女嚇爆尖叫求救

美韓峰會下周登場！駐韓美軍軍費、中國威脅成焦點　李在明陷兩難

25歲大馬男「爬20樓公寓」找女友！失足爆頭亡　躺屍7小時才被發現

絕美罕見「藍龍」現蹤西班牙！泳客急撤　全面禁止下水

車窗破碎「多人拋飛車外」　紐約觀光巴士翻車5死多傷

關稅又來！川普下令啟動「進口家具」國安調查　最快50天定生死

富士山爆發「火山灰癱瘓整個東京」！　AI模擬災情畫面首公開

南韓軍方鳴槍警告！　北韓：射10多發警告彈「蓄意挑釁」

川普下令羅德島「離岸風電」停工！　風電產業再受重擊

詹皇、柯瑞「最後一舞」夢幻聯手？　美媒爆料勇士仍想交易網羅

馬文君投票有信心！　許淑華、麥玉珍陪同現身投票

日韓「穿梭外交」第1彈！李在明訪日會石破茂　再飛美國見川普　

陸第3代神秘「隱型六代機」　無垂直「W型尾翼」平衡突破超高音速

騎機車支援投開票遇車禍！國小女師多處擦傷　民政局急派人遞補

建案拚差異化搶買氣　籃球場羽球場搬進社區

中華郵政明年起停止「掛號夜投」服務　每月影響3千件

逛Zara試穿衣服「蠍子爬上腿」猛螫　20歲女嚇爆尖叫求救

美韓峰會下周登場！駐韓美軍軍費、中國威脅成焦點　李在明陷兩難

【驚見8字畸形龜】套10年塑膠環害的！ 熱心男出手救回一命＞A＜

國際熱門新聞

餐廳常見「1菜名」千萬別點！　老闆吐內幕：大多是剩菜

日知名禪寺爆性醜聞！20女高中生慘遭淫僧下手

電動車「召喚功能」疑失靈　倒車輾斃駕駛

全島瘋！沖繩尚學進甲子園決賽　機票搶光

Fed放鴿！　美股狂飆846點創新高

專家：美國政府入股英特爾反成台積電助力

94歲翁豪宅逝世　監視器曝「女婿枕頭奪命」

Costco買酒喝完喊「頭痛」退貨！　奧客下場曝

虧90億！宏都拉斯2年半對中出口不及台1年

川普稱免費拿10%股份　英特爾：斥資89億

絕美罕見「藍龍」現蹤西班牙　泳客急撤

85歲翁「燈炮爆菊」卡體內

美前國安顧問波頓住家遭搜索　川普回應了

金正恩哭了！公開向遺屬道歉

更多熱門

相關新聞

38萬小學生用抖音　監院指「危害兒少、威脅國安」促政府管制TikTok

38萬小學生用抖音　監院指「危害兒少、威脅國安」促政府管制TikTok

美國國會去年以威脅國家安全理由，通過TikTok（抖音）「不賣就禁」法案，歐盟也因為抖音蒐集用戶個資儲存於中國，開罰5億3千萬歐元的巨額罰款。我國部分，監察院昨（22日）公布調查報告，報告指出政府治理社群平臺的法規零散，政府在社群平臺及推播演算法風險之評估能力、兒少隱私權保護及與跨國平臺之協調及查處能量均有檢討必要，對處理TikTok違反自律規定、不當蒐集兒少個資、及作為中共對臺認知作戰工具等情事，態度消極懈怠，亟需積極檢討改進。

川普：二週內決定如何處理俄烏戰爭

川普：二週內決定如何處理俄烏戰爭

川普稱免費拿10%股份　英特爾：斥資89億

川普稱免費拿10%股份　英特爾：斥資89億

川普：下個整頓芝加哥治安　華府成效顯著

川普：下個整頓芝加哥治安　華府成效顯著

即／川普操盤！美國將入股英特爾10％

即／川普操盤！美國將入股英特爾10％

關鍵字：

川普家具關稅貿易保護美國

讀者迴響

熱門新聞

《角頭》全裸戲20位女優背景曝光

餐廳常見「1菜名」千萬別點！　老闆吐內幕：大多是剩菜

中千萬發票「仍有3人未領」　地點、門市曝光！

遺體修復師陳修將「3度染毒」再遭判刑

秦楊無預警發文：我先走一步了！　身體狀況曝光

「最正人妻」咪妃罕見解放比基尼！　深溝被看光

50萬網紅轉戰AV！　聲音嗲到耳朵懷孕

陸《星光大道》48歲女星驟逝！

軍公教明年不調薪「怕社會觀感不佳」！公務員炸鍋

通緝犯遛狗遭開16槍慘死　警逮1男1女共犯

快訊／「劍魚」颱風生成了　最新路徑曝

日知名禪寺爆性醜聞！20女高中生慘遭淫僧下手

電動車「召喚功能」疑失靈　倒車輾斃駕駛

823罷免、公投今登場　6大禁令一次看

先看到兔子還是鴨子？

更多

最夯影音

更多

郭台銘白髮打球被目擊　 曾馨瑩：接受自己也很好

【比阿嬤腳還皺】美甲師請客人先泡腳...直接泡過頭了XD

【驚見8字畸形龜】套10年塑膠環害的！ 熱心男出手救回一命＞A＜

【輝達與台積電合作】黃仁勳狂稱讚！魏哲家：聽完會想買股票

【誰的隱形胸罩掉在沙灘】小孩天真問：這是什麼貝殼啊？

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面