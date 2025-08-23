與川普相左！美國防情報局長被拔官　伊朗核設施報告逆龍鱗

▲美國國防情報局長克魯塞（Jeffrey Kruse）被撤換。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國一名高階國防官員及參議員透露，國防部23日開除國防情報局（DIA）局長克魯塞（Jeffrey Kruse）。克魯塞是川普重返白宮之後最新被撤職的五角大廈高階官員，據信背後主因與今年6月國防情報局一份評估報告有關，這份報告與川普宣稱「徹底摧毀伊朗核設施」的說法嚴重相左。

法新社、紐約時報等報導，美國今年6月對伊朗3處核設施發動軍事突襲行動，總統川普多次宣稱美國已經摧毀這些核設施，但國防情報局的評估報告稱，美軍對伊朗核設施的大規模軍事行動僅讓德黑蘭核計畫「延遲數個月」，據信此說法惹惱川普及政府內部官員。

高階國防官員透露，克魯塞將不再擔任國防情報局長，現階段不確定他是否會被調往空軍其他職位或是選擇退休。克魯塞是在2024年初出任國防情報局長，曾擔任國家情報總監軍事事務顧問，也當過打擊伊斯蘭國聖戰組織的情報主管。另據國會官員的說法，國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）開除克魯塞，是因為對他失去信心。

除了克魯塞，國防部還同步開除海軍後備隊司令拉科爾（Nancy Lacore）中將及海軍特種作戰司令部司令桑茲（Milton Sands）少將。五角大廈並未給出任何說明解釋。

針對上述軍方人事異動，參議院情報委員會民主黨資深參議員華納（Mark Warner）指出，對克魯塞的撤職決定感到憂心，「又有一名高階國安官員被撤職，這凸顯川普政府把情報工作視為忠誠度測試的危險習慣」。目前尚不清楚誰將接替克魯塞的空缺。