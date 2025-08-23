川普關稅政策奏效！　美財政赤字「估10年可縮減4兆美元」

▲川普向全球多國發動關稅戰。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）推動的關稅政策，未來十年可能成為補強財政的關鍵。美國國會預算處（CBO）最新估算顯示，若現行全球關稅持續實施，未來十年美國的財政赤字將有望縮減4兆美元。

根據《路透社》報導，CBO報告指出，新增的關稅收入不僅可讓「基礎赤字」減少3.3兆美元，也能進一步降低0.7兆美元的聯邦利息支出。不過，CBO也提醒，目前最高關稅稅率仍可能因與貿易夥伴的談判與國際法律挑戰而有所變動。

這筆龐大的額外收入，預料將抵銷今年由共和黨推動的減稅與支出法案所帶來的影響。根據CBO估算，那項法案在未來十年將擴大3.4兆美元的赤字。

目前美國聯邦債務高達37.18兆美元，且在兩黨執政下都持續增加，國會屢次核准聯邦政府支出超過實際收入。由於9月底前必須通過新一輪支出法案，若進度受阻，美國政府將面臨停擺風險。

值得注意的是，CBO本次預測比6月時更加樂觀。當時的估算顯示，關稅僅能讓「基礎赤字」縮減2.5兆美元，並減少5000億美元利息支出。

根據牛津經濟研究院（Oxford Economics）的數據，美國在8月的平均關稅稅率已達16.7%，高於6月的15.1%。美國海關與邊境保護局統計顯示，本財政年度已徵收超過260億美元的關稅，遠遠超過去年僅有數億美元的規模。