國際

國際火線／俄烏終戰之法：澤倫斯基簽和約後飛以色列？

▲▼川普在白宮會面澤倫斯基後，雙方隨即與歐洲展開高峰會。（圖／路透）

川普在白宮會晤澤倫斯基，畫面彷彿像是說：「要做過乖孩子」！(圖／路透）

文／朱錦華

關於俄烏戰爭停火談判的最新一輪發展，出現了十分戲劇化的一幕。歐洲「七大老」：德國理梅爾茨、法國總統馬克宏、義大利總理梅洛尼、英國首相施凱爾、芬蘭總統史塔布、北約秘書長呂特、歐盟執委會主席馮德萊恩等，18日陪同烏克蘭總統澤倫斯基前往白宮會晤美國總統川普。

如此「大陣仗」的一幕讓人彷彿覺得好像是一個「壞孩子」做了錯事，他的家長和親戚陪著孩子一起到校務處跟校長說情。 有分析家說，「七大老」此舉是為了給「小澤」撐腰，免得勢單力薄的他，被老奸巨滑的普丁和不安好心的川普給賣了！ 此話不無道理。因為停火談判一旦讓烏克蘭有個什麼閃失，必將影響到歐洲的安全及利益，「七大老」焉能不嚴重關切？

▲▼川普在白宮會面澤倫斯基後，雙方隨即與歐洲展開高峰會。（圖／路透）

川普在白宮跟澤倫斯基和歐洲「七大老」展開長桌會談。(圖／路透)

然而，這場戰爭畢竟是俄、烏之間的拚搏。停不停火、如何停火，基本上都是普丁和「小澤」兩人說了算；但形勢上是普丁佔了上風。而有意撮合二人面對面談判的川普，又擺明是會偏袒「好友」普丁；這場談判可以預見必然是「談無好談」。

普丁的「兩個堅持」：烏克蘭不能加入北約、以及割讓領土，正是讓澤倫斯基不肯跟俄談判的兩大主要原因，尤其是後者。不加入北約也就罷了，割讓領土必定讓「小澤」被人民打為「賣國賊」，坐牢都算輕了，被槍決都有可能（沒辦法，寸土不讓是親西方烏克蘭人的執念）！

▲▼俄烏,普丁,澤倫斯基。（組圖／路透）

普丁(左)與澤倫斯基何時面對面談判，是大眾觸目的焦點。(組圖／路透)

我倒是有一個替他解套的法子（只不過我想他是不大可能會看台灣新聞的）。願不願意，全在他的一念之間。之前我寫過一篇叫《非戰即罪！納坦雅胡、澤倫斯基為啥打個沒完？》的文章，細數這兩位好戰領導人的許多相同之處。包括：一，他倆都是猶太人。 二，兩人的國家都在打仗。三，兩人都涉及貪汙醜聞。四，兩人都有一下台就會被抓去關的危機，因此不得不繼續抓權、繼續打仗。

▲▼以色列總理納坦雅胡。（圖／路透）

▲以色列總理納坦雅胡對澤倫斯基看法如何，讓人好奇。(圖／路透)

基於川普跟以色列總理納坦雅胡是「死忠兼換帖」的好兄弟，我的建議是：澤倫斯基簽了答應「烏克蘭不加入北約」、 以及割讓被俄侵佔土地的「俄烏和平條約」後，「小澤」立馬飛往以色列，認祖歸宗。如此一來，他就不再是烏克蘭人，所以不算「賣國」；而烏克蘭也奈何不了他。

至於納坦雅胡，不久前才跟同樣被「國際刑事法院」指控犯下「違反人類罪」下達逮捕令的國防部長加蘭特(Yoav Gallant)鬧翻，把後者炒了魷魚。我建議，讓充滿奮戰不懈精神的「小澤」擔當新一任的以色列國防部長，也不枉這位被喜劇演員耽誤了的神鬼戰士，可以有個繼續發展其長才的機會。

快訊／川普鬆口：絕不會派兵進入烏克蘭

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

國際火線／俄烏終戰之法：澤倫斯基簽和約後飛以色列？

美國總統川普上任後不斷推動俄烏戰爭停火，他跟烏克蘭總統澤倫斯基及歐洲多國領導人會晤後，他19日接受媒體訪問時表示，他想結束這場戰爭，如果可能的話，他想嘗試上天堂，「我聽說有人說我做的不夠好，但若我能夠上天堂，這件事情（推動俄烏和談）將是原因之一」。

澤倫斯基烏克蘭俄烏戰爭川普普丁納坦雅胡國際火線

