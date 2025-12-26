南韓冷爆「體感-20度」　全國發布寒流特報！日本預計出現暴風雪

▲日本預計會出現暴風雪。（圖／日本氣象廳）



記者王佩翊／編譯

台灣今迎來入冬第二波大陸冷氣團，而日本與南韓也同樣迎來超低溫。日本氣象廳26日示警，強烈冬季氣壓配置加上高空寒流直撲，導致西日本至北日本的日本海側地區降雪急遽增強，多地可能出現暴風雪。此外，南韓全境多地發布「寒流特報」，首爾白天最高溫僅攝氏零下4度，創下入冬以來最低紀錄。

根據《日本放送協會》報導，福岡市、長崎市、熊本市、佐賀市、大分市等九州主要城市，在25日深夜至26日清晨陸續觀測到初雪。而根據官方數據，26日清晨6時前的6小時內，鳥取縣大山及兵庫縣香美町兎和野高原均測得22公分積雪，長野縣小谷村12公分，青森縣弘前市也有8公分降雪。

另外，受到日本海低氣壓發達影響，新潟縣佐渡市彈崎燈台測得最大瞬間風速33.2公尺，山形縣酒田市28公尺，富山縣朝日町27.1公尺，多處風速都達到危險等級。

日本氣象廳預測，27日清晨前的24小時內，新潟縣降雪量可達80公分，東北地區70公分，關東甲信60公分。特別是西日本日本海側受到「日本海極地氣團輻合帶」影響，恐出現局部性大雪。

南韓氣象廳則表示，來自西北方的強勁冷氣團持續南下，讓京畿北部、江原道、忠北堤川市、慶北東北山區等地發布今冬首次「寒流警報」。26日上午氣溫驟降至零下10度，配合刺骨寒風，體感溫度更是暴跌至零下20度左右。

各主要城市白天最高溫預報顯示，首爾零下4度、仁川零下5度、水原零下3度、大田零下1度、世宗零下2度、大邱0度、釜山2度、濟州4度，全國溫度範圍落在零下7度至4度之間。嚴寒天氣預計持續至27日上午。

降雪方面，全羅北道西海岸、全羅南道地區26日上午、濟州島至下午都可能出現降雨或降雪。預估降雪量為全南西海岸1至5公分、光州及全南西部1公分左右、鬱陵島15公分、濟州山區5至10公分。