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國際火線／橄欖樹下：巴勒斯坦流的並非奶和蜜，是鮮血

▲▼加薩走廊成千上萬的巴勒斯坦人面臨大範圍饑荒威脅。（圖／路透）

加薩一名婦人抱著骨瘦如柴的孩子，感受到生命似乎已逐漸走到盡頭。（圖／路透）

文／朱錦華

歷史的功用之一，是提醒人類過去曾經是多麼的愚蠢和殘忍，希望大家鑑往知來，別再重蹈覆轍。但有些人就是無法或是不願記取教訓；例如以色列總理納坦雅胡和支持他的極右派。

猶太人自認是「天選之人」，自有其優越感。但是這個民族的命運，是極其坎坷悲慘的。公元135年，猶太人第三次反抗暴政起義失敗後，當時的羅馬帝國皇帝哈德良下令將全部猶太人驅逐離開巴勒斯坦，開始了猶太人亡國離鄉、以及接下來長達1800多年的「民族大離散」(Diaspora)命運。

▲▼加薩走廊成千上萬的巴勒斯坦人面臨大範圍饑荒威脅。（圖／路透）

加薩走廊成千上萬的巴勒斯坦人面臨大範圍饑荒威脅。（圖／路透）

猶太人的苦難，在上個世紀的1930、1940年代達到最高峰。二戰後曝光：有高達600萬名猶太人慘遭納粹屠殺。此一悲慘事實振興了在19世紀末崛起的「猶太復國主義」，最終促成1948年以色列在巴勒斯坦建國。 但是屹立至今天的以色列，由於他們對加薩地區內300多萬名巴勒斯坦人的種種暴行，已經耗光了世人們對猶太人的同情。

歷史悲劇經常重演；但有時候角色易位，被迫害者翻身變成加害者；例如以色列。悲劇的畫面竟是如此的熟悉：80年前被解放的納粹集中營裡、骨瘦如柴的猶太兒童影象，如今在加薩赫然重現。只不過，身分換成了巴勒斯坦兒童。

▲▼以色列總理納坦雅胡。（圖／路透）

納坦雅胡以他的「惡魔政治學」挾持著以色列。（圖／路透）

納坦雅胡和他的同流者以「生存權危機」（土地太小以及敵人環伺）為由，抓著哈瑪斯盲目發動恐攻的機會，掃蕩加薩。經過多輪的狂轟濫殺，如今更進一步使用類似圍城的做法，切斷外界援助，要把留在加薩的300多萬名巴人活活餓死，引發「對巴人進行種族滅絕」的指控。

而「種族滅絕」，不也正是昔日猶太人被納粹強加在他們身上的相同迫害嗎？難道說，昔日600萬猶太人被屠殺是種族滅絕，今天「只不過」要殺300萬名巴人（迄今在加薩被殺的巴人逾5萬人，當中半數是婦女及兒童），所以就不算是種族滅絕？

▲▼ 加薩最新慘況，十五歲少年瘦成皮包骨 。（圖／翻攝 央視）

加薩最新慘況，15歲少年瘦成皮包骨 。（圖／翻攝 央視）

美國川普政府指控國內一波波抗議此事的示威，是「反猶活動」。事實上，這跟歐洲上千年來的反猶活動是不同的。歐洲人反猶，是因為彼此宗教信仰不同（猶太教不認同耶穌是神之子和教世主）、以及猶太人不合群、又太會賺別人的錢。但今天在美國校園及多處地方爆發的示威，並非反猶、而是反納坦雅胡和以色列極右派對巴人種種慘無人道的行為！

國際刑事法院已認定納坦雅胡在加加薩犯下戰爭罪及危害人類罪，並且在去年5月20日對他發出逮捕令。聯合國安理會及大會先後以壓倒性票數通過要求加薩戰爭停火、並且對巴人提供援助的議案。然而，美國的代表卻先後投下否決和反對票。如此漠視人命的國家，還配稱「美」國嗎？

世人普遍視橄欖枝象徵和平。諷刺的是，漫山橄欖樹的巴勒斯坦，卻遲遲看不見和平。《聖經．舊約》裡形容，迦南美地是一處流著奶和蜜的地方。今天被稱為巴勒斯坦的同一處地方，流著的卻並非奶和蜜，而是鮮血……。

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