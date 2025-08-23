川普下令羅德島「離岸風電」停工！　風電產業再受重擊

▲美國羅德島州布洛克島（Block Island）外海的布洛克島風場（Block Island Wind Farm）風機正在運轉中。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國川普政府（Donald Trump）再對離岸風電出手。丹麥沃旭能源（Ørsted A/S）在羅德島州（Rhode Island）外海興建的「革命風電」（Revolution Wind）被勒令立即停工，被視為川普政府回退拜登（Joe Biden）時期的氣候政策，對風電產業投下的最新一記重擊。

根據《彭博》報導，美國內政部轄下的海洋能源管理局（BOEM）於8月22日發出命令，要求沃旭能源暫停一切施工，以回應審查過程中出現的疑慮。命令明確寫道，「在BOEM通知其必要審查完成前，公司不得恢復任何活動」。

「革命風電」在2023年獲拜登政府核准，完工後可供應羅德島與康乃狄克州約35萬戶家庭用電。目前沃旭能源未立即回應置評請求，而近來在川普政府連番出手下，沃旭能源股價走弱、信用評等遭下調。

這項最新決策也凸顯出，隨著白宮對再生能源的攻勢升溫，位於聯邦土地與海域的風電案將面臨更高不確定性。

美國內政部本月稍早才剛取消愛達荷州一項大型風電計畫，並承諾「全面檢討」風電核准流程，且不排除因此暫停在聯邦土地上的風電開發。政府方面強調，將終結拜登任內風電、太陽能遭外界批評的「特殊待遇」。

內政部長柏根（Doug Burgum）今年4月曾下令暫停挪威國家石油公司（Equinor）在紐約州外海、造價50億美元（約新台幣1600億元）的「帝國風電」（Empire Wind）大型專案，但一個月後又撤回，原因是川普政府與侯可達成共識，她將允許在紐約州建造新的天然氣輸氣管。