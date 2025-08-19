大學認直屬得繳1100？她嘆「用錢買人際關係」　過來人：不用鳥

▲原PO不能接受，大學系上的直屬制度竟需先繳1100元。（示意圖／Unsplash）

圖文／CTWANT

不少大學系所為了幫助新生更快融入校園生活，而有「直屬學長姐」制度。但有一名女學生提到，自己系上的直屬制度竟需先繳1100元，用於補助學長姐與學弟妹的聚餐費用。而身為準大二生的她，認為這樣的制度就像用錢買人際關係，不禁納悶道，「原本單純的互動被搞成形式化、金錢化的義務，這樣真的合理嗎？」

該名女大生在Dcard以「接直屬要付1100，請問這樣合理嗎？」為題發文，表示下學期將升大二的她，近期在系上聊天群組看到兩則訊息，內容提到每個學生要繳交1100元「族費」，用來補助與大一的吃飯開銷。系學會給出的理由是「上一屆有繳，所以這屆也要繳」。對此，她質疑族聚一學期一次，上下學期各收550元，合計1100元，但實際每次吃飯補助只有200元，兩次加起來才400元，「剩下的（錢）去哪裡了？如果只是聚餐，大家AA制不就好？為什麼接直屬還要付錢？」

此外，針對可能有人認為「1100元不算太多」，原PO則強調，重點不在金額，而是直屬學長姐的制度初衷，應是讓學長姐帶領學弟妹適應熟悉大學生活，給予適當協助並促進感情，而不該淪為用錢買人際關係，「這種交流應該是自願的吧？怎麼會變成強制繳錢才能擁有的制度？原本單純的互動被搞成形式化、金錢化的義務，這樣真的合理嗎？」

原PO還提到，自己大一與直屬學長姐族聚時，學長姐就曾對她說「吃飯有補助」，她原本以為是補助金源自於系費5000元，結果後來才發現，其實是學長姐自掏腰包，而她直到大一的學年快結束時才聽說這件事，難免感到傻眼。她並呼籲，系學會的收費制度可更公開、更透明，才能避免引發學生疑慮。

貼文引發網友熱議，大家紛紛指出「跟妳說，大學除了學雜費跟妳參加社團的社費，其他全部都不要繳」、「跟系會費一樣，根本不用鳥，學長姐在那邊洗腦、施壓就當他是個屁就好」、「直屬是大學很可笑的制度，講得好聽是要凝聚同系的感情，但說實在最終只有正妹學妹會被照顧」。

不過也有網友指出「系學會運作確實需要不少經費，但如果覺得經費運作方式不透明或不夠聰明，也可以考慮自己辦理相關活動，想花多少自己決定」、「系上活動確實需要經費支持，算是一個循環，但很多別有居心的人導致整體變調」。

