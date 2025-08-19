　
生活

江子翠發車仍塞爆！新埔站可怕人潮曝　網嘲：台北最high上班城

北捷開始新措施後，導致尖峰時間新埔站的旅客爆滿。（圖／Threads／@lin__han__lin）

▲北捷開始新措施後，導致尖峰時間新埔站的旅客爆滿。（圖／Threads／@lin__han__lin）

圖文／CTWANT

台北捷運板南線平日早上7時30分至8時30分上班尖峰時段，列車班距約為2分鐘1班，已近系統極限，但仍有許多在龍山寺站等車要往台北車站方向的民眾，常遇到「有車擠不上去」的窘境。北捷日前宣布18日起調度2列次，改在自江子翠站開始載客，豈料此舉引發板橋站、新埔站要上車的乘客反彈，今（19）天一早月台更出現宛如跨年般的人潮。

北捷日前宣布，為因應龍山寺站前1、2站的民眾也能擁有更好的乘車體驗，原本即已安排6列次往昆陽方向的加班車，6月2日起，6列次加班車中有2列次在板橋站開始載客、4列次在亞東醫院站載客；8月18日起會有其中2列次改在江子翠站開始載客。

有網友拍下今天一早新埔站的人潮。（圖／Threads／@andrewmyc）

▲有網友拍下今天一早新埔站的人潮。（圖／Threads／@andrewmyc）

沒想到新措施才上路第二天，就惹來許多民眾抱怨，多名通勤族在Threads上發文指出，北捷把從亞東醫院發車的2班次，調至江子翠發車後，使得原本就擁擠的新埔站、板橋站，尖峰時段人潮更是塞爆整個月台，氣得發文怒批，「以前每分鐘都有車，今天看著空車直接開去江子翠大無言……新埔全部人擠成一團」、「新埔站、板橋站反而更塞更擠更上不了車了呢，接下來只能把椅子全拆了」、「新埔根本擠不上去！越等越氣欸！每天至少要等4班車以上」、「早上在新埔站等上車的我已經連續兩天等了十幾分鐘都上不去，班班爆滿」、「調度之後反而後面的班次來了四班都上不去，遲到兩天了。」

更有乘客拍下今天上午新埔站的人潮畫面，此景宛如跨年般，還用台北捷運的標語「台北捷運超越想像」傳達諷刺意味，「2025/08/19台北最high上班城。台北捷運，今年不知道第幾次，超越想像。」

