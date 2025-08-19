菜肉貴桑桑！基隆水煎包撐不住宣布休店　老闆：要去種菜養豬

▲菜價飆漲，基隆遠東賴家水煎包宣布休業半個月。（圖／臉書／大熊小熊吃基隆）

圖文／CTWANT

受到連日豪雨與颱風影響，中南部多處農田泡水受損，蔬果與畜牧供應大幅減少，近期市場價格飆漲，青菜、水果價格節節上揚，豬肉更因豬隻淹死而供不應求，價格創下新高。高漲的食材成本讓小吃業者備感壓力，基隆已有知名店家選擇暫時停業以度難關。

臉書粉絲專頁「大熊小熊吃基隆」分享，當地一間頗受歡迎的蔥油餅業者因無力承擔蔥價上漲，近日宣布暫時「放暑假」。消息曝光後不久，又有水煎包老店決定休息。

[廣告]請繼續往下閱讀...

曾入選「500碗」的遠東賴家水煎包在店門口張貼公告，表示自18日起休假至9月3日，連休16天。公告中直言「菜價、肉價貴森森，老闆及老闆娘要去南部種菜、養豬」，以詼諧方式表達經營困境。

消息一出，引發網友熱烈討論，「種菜還行，養豬到9/4恐怕還是乳豬」、「希望老闆快點回來，想念這一味」、「休息不是為了走更長遠的路，而是等蔥長大」、「蔥現在真的是天價」、「辛苦老闆們了。也感謝現在依舊默默支撐著營業的店家們，你們都辛苦了。」

延伸閱讀

▸ 無印良品零食檢出添加物超標6倍！ 好市多碎辣椒片農藥違規

▸ 新北9月起試辦「拖吊前廣播」1年 行人安全地點除外

▸ 原始連結