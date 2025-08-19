7萬生活費「想全買0050」　網點出1關鍵勸：還是需要的

▲是否要把7萬元都拿去買0050？（示意圖／記者劉維榛攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

投資理財該怎麼規劃？一名男網友發文表示，他即將開學，所以家裡給了7萬元生活費，但因為他還會打工，因此開始思考，是否該把這筆生活費一次性投入ETF「0050」，再用打工賺來的錢生活？貼文曝光後，引發熱議。

該名男網友在Dcard上，以「7萬一次投0050」為標題發文，提到家裡先給他7萬元作為新學期的生活費，但開學後的他，會繼續在超商大夜班打工，每月薪水約1萬至1.7萬元，基本上足以支應生活需求。

因此原PO糾結，到底要不要把這7萬元生活費一次投入0050？還是要把每月打工賺的錢拿去買0050。原PO補充，他手上其實已經有存一些0050，主要是把先前的股票賣掉後轉換而來，他過去都是等到學期末，生活費若有剩下，再一次買進，至於打工收入，則是上學期期中之後才開始，對此，他就想知道大家的意見。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「股票沒有人在All in的，想All in你錯過時機了，兩個月前那種時機是送分題，賭身家All in都安全，不過現在大特價已經結束了」、「錢不多，建議定期定額投入即可」、「建議分批買入比較安全」、「以未來看，現在是低點；以現在看，現在是最高點」。

也有網友提醒，「緊急預備金還是需要的，投資用閒錢且長期持續買進大盤」、「身上留3萬現金，以備不時之需，其他就全部投入吧，越早投入越好」、「投資要用閒錢，閒錢的前提是你有生活費，也有緊急備用金」、「投資用閒錢就好，原地蒸發也不影響你生活的金額，你需要的不是儲蓄，是投資自己本業」。