　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

7萬生活費「想全買0050」　網點出1關鍵勸：還是需要的

▲▼錢包,存款,鈔票,千鈔。（圖／記者劉維榛攝）

▲是否要把7萬元都拿去買0050？（示意圖／記者劉維榛攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

投資理財該怎麼規劃？一名男網友發文表示，他即將開學，所以家裡給了7萬元生活費，但因為他還會打工，因此開始思考，是否該把這筆生活費一次性投入ETF「0050」，再用打工賺來的錢生活？貼文曝光後，引發熱議。

該名男網友在Dcard上，以「7萬一次投0050」為標題發文，提到家裡先給他7萬元作為新學期的生活費，但開學後的他，會繼續在超商大夜班打工，每月薪水約1萬至1.7萬元，基本上足以支應生活需求。

[廣告]請繼續往下閱讀...

因此原PO糾結，到底要不要把這7萬元生活費一次投入0050？還是要把每月打工賺的錢拿去買0050。原PO補充，他手上其實已經有存一些0050，主要是把先前的股票賣掉後轉換而來，他過去都是等到學期末，生活費若有剩下，再一次買進，至於打工收入，則是上學期期中之後才開始，對此，他就想知道大家的意見。

▲▼ 千鈔,鈔票,存款（圖／記者劉維榛攝）

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「股票沒有人在All in的，想All in你錯過時機了，兩個月前那種時機是送分題，賭身家All in都安全，不過現在大特價已經結束了」、「錢不多，建議定期定額投入即可」、「建議分批買入比較安全」、「以未來看，現在是低點；以現在看，現在是最高點」。

也有網友提醒，「緊急預備金還是需要的，投資用閒錢且長期持續買進大盤」、「身上留3萬現金，以備不時之需，其他就全部投入吧，越早投入越好」、「投資要用閒錢，閒錢的前提是你有生活費，也有緊急備用金」、「投資用閒錢就好，原地蒸發也不影響你生活的金額，你需要的不是儲蓄，是投資自己本業」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
591 2 4328 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
2日本觀光客遭槍殺！慘死馬尼拉鬧區　兇嫌竟是導遊
才宣布周休三日跌停！　大廠駁「不是有薪放假」
忠孝橋26歲騎士慘死　母心碎：要去台北市上班
823核三公投、7藍委罷免案　中選會公布門檻
被蔣萬安點名組閣！　童子賢回應了
快訊／表態願意選新北市長　李四川：要我承擔不會排斥
屈中恆遭當面批「劣跡藝人」！　面露尷尬活動中斷

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

7萬生活費「想全買0050」　網點出1關鍵勸：還是需要的

江子翠發車仍塞爆！新埔站可怕人潮曝　網嘲：台北最high上班城

颱風後漲價！青蔥1捆1200元、香菜1公斤1280元　創歷史新紀錄

鍾明軒被八炯害慘！他也差點變苦主　曝「過去半年」多可怕

教育部《性教育手冊》挨批偏頗戲謔　教團：應中止推廣

颱風生成機率大減　今明「冷心低壓」接近水氣增

新竹縣政府率10家潛力新創前往新加坡　接軌全球市場擘畫拓銷藍圖

蔡依林9點半就睡覺　營養師讚「減肥做對1事」搭配飲控瘦更快

高雄鴨肉飯拒收「1元硬幣」！老闆無奈揭原因：雞毛蒜皮的小事

日本刷卡「1情況」3天碰4次！他一餐秒省200元：差很大

【有點毛毛的】4歲童神預言「小心會破！」...下秒櫃台玻璃爆裂

【誰讓你碰偶了！】朋友伸手試探想摸貓咪　慘被貓拳伺候嚇到縮回XD

葛斯齊爆夏克立「睡女粉」　婚內傳不雅照：整隻露

哈林庾澄慶和兒子合唱！　恩利：好聽到想叫爸爸

【工作到一半被角蛙突襲】緊咬不放飼主直接哀號XD

【超甜奶音❤】萌娃急著拿蛋糕 期待幫阿公慶生

剛交往就狂揍23歲女友！竹掃把都打斷還拉頭髮摔地…恐怖影片曝

【望聞問切這樣用？】如何分辨小寶寶和小朋友　用這招一次看懂

【道頓堀鬧區大火】大阪黑煙狂竄天際畫面曝

夏克立爆「睡女粉射後不理」　婚內「傳不雅照」前經紀人切割

7萬生活費「想全買0050」　網點出1關鍵勸：還是需要的

江子翠發車仍塞爆！新埔站可怕人潮曝　網嘲：台北最high上班城

颱風後漲價！青蔥1捆1200元、香菜1公斤1280元　創歷史新紀錄

鍾明軒被八炯害慘！他也差點變苦主　曝「過去半年」多可怕

教育部《性教育手冊》挨批偏頗戲謔　教團：應中止推廣

颱風生成機率大減　今明「冷心低壓」接近水氣增

新竹縣政府率10家潛力新創前往新加坡　接軌全球市場擘畫拓銷藍圖

蔡依林9點半就睡覺　營養師讚「減肥做對1事」搭配飲控瘦更快

高雄鴨肉飯拒收「1元硬幣」！老闆無奈揭原因：雞毛蒜皮的小事

日本刷卡「1情況」3天碰4次！他一餐秒省200元：差很大

新北市長民調李四川最強　蘇巧慧喊：差距已拉到個位數內

李正皓嗆核三公投投票率5%　童子賢：他以前不是國民黨發言人嗎？

獨家／林千又南法婚禮狂撒千萬元　回應「沒辦法幫所有賓客付費」原因曝

社群平台、超商、及宅配　台灣詐騙產業鏈的隱形幫兇

託友照顧貓！要回像老30歲　飼主曝「被帶去配種」：有十幾隻母貓

美國學者警示：台灣對美不信任日增！　中方擬趁機說服統一

台南阿北誤上快速道路「他還重聽」超驚險　員警即時救援

趙露思「轉戰小紅書」破紀錄！ 砍3122萬粉絲微博：我跟你離婚呢？

鹿港農會理事選舉爆爭議！1個「紅印」害他落選　判決大逆轉

說流行／Lyst 2025 Q2榜單！一雙夾腳拖奪最熱門單品、Jennie五趾鞋也爆紅

【泰格與雪兒】獅子座女友

生活熱門新聞

全民都能領最多5000元　10月底前要申請

玲玲颱風今可能生成　午後雨擴全台「下最大」地區曝

陸客遊日怒求撤下「中華民國國旗」！老闆1舉動被讚報

學蔡依林9點半上床「他真的入睡」！結果悲劇

他大腸癌末期「做1事」奇蹟出現　家屬：變一個人

好市多烤雞腿大漲價　討論文衝39萬觀看

Apple Watch「只用基本功能」浪費！果粉推1招超方便

可能有雙颱！　模擬路徑曝

嘉義、台南多區明停水　影響範圍一次看

板南線加班車調整！2列空車專送江子翠

蟑螂、螞蟻都陣亡「實用大絕曝光」　網點頭有效

台中海洋館佔地2.25公頃　停車格竟只有104席

快訊／03:55台灣東部海域規模4.5「極淺層地震」　最大震度3級

書店宣布下架日本翻譯漫畫：別用中國用語

更多熱門

相關新聞

女大生新青安買房撐不住「求銀行寄警告信」

女大生新青安買房撐不住「求銀行寄警告信」

買房對許多年輕人來說是一大壓力，就有一名女大生表示，自己因為父母情勒，被迫用新青安買下一間房，原以為能安定住處，卻成了惡夢的開始。父親遭裁員，家中債務不斷累積，房貸卻總被擱置，讓她被迫變賣筆電、遊戲機來補缺。無奈之下，她甚至想出「請銀行寄通知警告」的方法，好讓父母面對現實，引發話題。

台股ETF填息好難！月配始祖00929翻黑　季配款00878連2日貼息

台股ETF填息好難！月配始祖00929翻黑　季配款00878連2日貼息

新手投資要選台積電 or 0050？　網曝關鍵

新手投資要選台積電 or 0050？　網曝關鍵

花更多錢吃飯「卻沒有更美味？」　網曝經驗

花更多錢吃飯「卻沒有更美味？」　網曝經驗

當「竹科小孩」很幸福？在地工程師曝殘酷現實

當「竹科小孩」很幸福？在地工程師曝殘酷現實

關鍵字：

0050ETFDcard

讀者迴響

熱門新聞

全民都能領最多5000元　10月底前要申請

玲玲颱風今可能生成　午後雨擴全台「下最大」地區曝

菲國正妹北市東區攬客激戰！真實身分讓嫖客崩潰

政院前副執行長涉貪！交保後現身超商當店員

35歲辣嬤！　4寶2孫「母女同框」如雙胞胎

網美拍泡澡照　害樓下天花板漏水

陸客遊日怒求撤下「中華民國國旗」！老闆1舉動被讚報

是你嗎？花39元買飲料爽中1000萬「獎落這縣市」

學蔡依林9點半上床「他真的入睡」！結果悲劇

他大腸癌末期「做1事」奇蹟出現　家屬：變一個人

中高齡重回職場　除了薪水還可領6萬元獎勵金

好市多烤雞腿大漲價　討論文衝39萬觀看

桃園車站驚傳女子落軌　自強號急煞「1秒搶命」

Apple Watch「只用基本功能」浪費！果粉推1招超方便

可能有雙颱！　模擬路徑曝

更多

最夯影音

更多

【有點毛毛的】4歲童神預言「小心會破！」...下秒櫃台玻璃爆裂

【誰讓你碰偶了！】朋友伸手試探想摸貓咪　慘被貓拳伺候嚇到縮回XD

葛斯齊爆夏克立「睡女粉」　婚內傳不雅照：整隻露

哈林庾澄慶和兒子合唱！　恩利：好聽到想叫爸爸

【工作到一半被角蛙突襲】緊咬不放飼主直接哀號XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面