生活

他好奇為何「氣泡水越來越多人喝」！網推：減肥的快樂來源

氣泡水。（示意圖／Pixabay）

▲氣泡水擁有清新口感，對於不愛喝水的人來說是一大福音。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

近年氣泡水越來越多人喝，超商或大賣場也很多品牌供選購，在歐美國家還有推崇「氣泡水取代白開水或飲用水」的狀況。最近有民眾注意到身邊喝氣泡水的人變多，自己也會偶爾買來喝，不禁好奇氣泡水從什麼時候開始流行起來，釣出不少同樣喜愛氣泡水的網友討論，分析是價錢變親民，又可以當控制體態的快樂來源，才變得受歡迎。

一名男網友在Dcard以「氣泡水是不是越來越多人喝了?」為題發文，表示近期在超商看到氣泡水優惠，他想起以前對氣泡水的印象，通常是去餐廳吃飯才會有的，但近年氣泡水品牌越來越多，價格也變得很親民，自己在天氣炎熱的時候，會去超商買來喝。

對此，原PO好奇氣泡水究竟從什麼時候開始流行起來，以前的印象就是很貴，不是隨便就喝得起的飲品。最後他也表達自己看法，「還是只是單純長大了，不太能喝太多汽水，就會開始注意到氣泡水？」

貼文一出，底下釣出不少氣泡水愛好者留言討論，「老人版的快樂水，不能喝甜的但又想要有氣的」、「不知道，但我猜5年前，因為我那時候買氣泡水機」、「高價的是天然氣泡，低價的是打氣進去的」、「一開始喝不慣，後來越喝越多」、「氣泡水是我在減肥時快樂的來源」，有人更形容氣泡水是戒飲料良品。

不過氣泡水其實並非適合所有人飲用，因為氣泡水有刺激性可能傷到腸胃，容易脹氣、容易胃食道逆流的人都不建議喝，另外在餐前和空腹也不適合。

原始連結

