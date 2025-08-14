竹市首入選《臺灣米其林指南2025》必比登名單　7家美食脫穎而出

▲代理市長邱臣遠主持「新竹通」啟動儀式。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

《臺灣米其林指南2025》(12)日公布必比登推介名單，新竹市首次納入評選範圍，即有7家在地餐廳脫穎而出，包括「貓的堅持」、「東門米粉攤」、「菜園」、「禾日香（民族路）」、「九添福牛肉麵館」、「弄味小廚」及「原味鴨肉麵」，展現風城多元且深厚的美食實力，為新竹飲食文化寫下亮眼的一頁。

新竹市代理市長邱臣遠表示，新竹市不僅在科技發展上持續引領全國，也積極打造兼具歷史底蘊與現代魅力的城市特色，透過古蹟修復、藝文活動推廣及特色小吃傳承，讓城市的故事被更多人看見。感謝各家餐飲業者長年用心經營，持續傳承與創新風味，未來市府將持續推動城市美食品牌，透過節慶美食活動、導覽體驗、數位行銷及跨界品牌合作，全面提升新竹美食的曝光度與影響力，讓「吃在新竹」成為旅遊台灣必備的美味行程。

城銷處表示，必比登推介重視「以親民價格享受優質餐飲」，推薦範圍涵蓋街邊小吃、家庭餐館及地方特色老店，讓初訪新竹的旅客也能依指南輕鬆找到道地好味。入選的餐廳「貓的堅持」是以麵食結合「輕藥膳」，使用中藥材加入蔬菜熬煮高湯，味道不會過於濃厚，同時也能達到養生、滋補的創意輕藥膳。在地人熟悉的「東門米粉攤」以清爽的湯頭和粗米粉聞名，招牌的芋頭米粉更是必點料理。

「菜園」是一家營業超過20年的中式老店，以經典江浙菜聞名，尤其招牌的煙燻大黃花風味獨特，搭配香氣四溢的菜飯，更令人回味無窮，是品味正宗老上海風味的首選餐廳。以魯肉飯聞名的「禾日香（民族路）」，招牌的太陽飯吃法更是許多人的愛好，招牌太陽飯搭配粒粒分明的白飯、熬煮十小時的肉燥及半熟蛋，帶來滿滿幸福感。「九添福牛肉麵館」位在美食一級戰區的城隍廟，以特色湯底與誠意十足的肉量吸引饕客上門。

「弄味小廚」主打簡約卻經典的客家菜餚，香油雞與鹹蛋腐為必點菜色，更是許多在地人從小吃到大的美好記憶。創立超過三十年的「原味鴨肉麵」不論鴨肉飯、鴨肉炒麵與米粉，都深受食客喜愛，鴨血的醋溜香氣更是每桌必點。

城銷處說明，此次入選的店家類型橫跨麵食、在地小吃、傳統客家料理與江浙風味，充分展現風城飲食文化的多元與深厚底蘊，也彰顯業者對品質與美味的長期堅持，成功獲得國際美食評鑑的肯定。這不僅是業者多年努力的成果，更是新竹飲食文化在國際舞台上的重要展現。