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竹市府前廣場噴水設施修復完成　8月6日起重新開放戲水

▲竹市府前廣場噴水設施修復完成，8/6起重新開放戲水。（圖／新竹市政府提供）

▲竹市府前廣場噴水設施修復完成，8/6起重新開放戲水。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市政府於6月29日開放府前廣場噴水設施供民眾戲水玩樂，7月25日凱米颱風襲台之際，因一位外地遊覽車駕駛不熟竹市路況，誤將遊覽車駛入市府府前廣場內，造成府前廣場噴水設施石材破損、支架變形、噴水處不鏽鋼蓋板護材等嚴重損壞，經市府極力搶修，已於昨(4)日完成修復並試水完成，將於8月6日重新開放市民朋友戲水。

新竹市代理市長邱臣遠表示，暑假期間全台各地屢創高溫，為滿足市民休閒的需求，市府開放府前廣場噴水設施，免費提供市民朋友消暑場所，讓親子們在暑假期間有個安全戲水的好去處，致力打造親子幸福的宜居城市。

行政處說明，有關7月25日遊覽車駛入府前廣場內，造成噴水設施損壞，相關財務損失市府已向竹市警察局報案，後續也將向業者追償。噴水設施經測試噴水管線運作正常後，將於8月6日至9月1日重新開放，噴水時間為平日週一至週五，每天8時、12時各開放噴水15分鐘，17時至19時加碼連續2小時噴水；逢週六、週日則從15時起至19時，連續4小時不間斷噴水，歡迎大小朋友在噴水設施開放的時間內，一起到府前廣場戲水，共同體驗夏日水樂園的親子歡樂時光。

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