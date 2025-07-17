竹市樂齡志工導入數位力　推動智慧國際化服務

▲行政處長與志工們大合照。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市政府為強化志工數位應用能力與服務效能，日前由行政處舉辦州廳志工隊特殊訓練課程，帶領年長志工實作學習Google翻譯App，提升志工面對洽公民眾及外籍人士的溝通服務，實用的教學內容，吸引志工們熱情參與，現場氣氛熱烈。

新竹市代理市長邱臣遠表示，市府持續致力將竹市打造為智慧、友善且國際化的城市，除了積極推動觀光亮點建設與城市行銷，吸引更多外籍旅客來訪，也重視外籍配偶與移工在洽公上的需求。樂齡志工身處與民眾互動的第一線，強化其即時應對與多語溝通能力，是推動市政服務現代化、提升行政效能的關鍵一步。

邱臣遠說明，此次培力課程聚焦於數位工具應用，透過實作操作教學，讓年長志工掌握Google翻譯App的語音輸入、即時翻譯與鏡頭掃描等功能，提升志工接待與導覽的服務效能。許多志工課後分享，過去遇到外籍人士語言不通，往往只能比手畫腳或「心電感應」，現在透過數位工具不僅溝通更順暢，也讓自己更有信心，提升整體接待服務品質，也更具有成就感。

行政處表示，市府州廳志工隊中，超過六成是65歲以上的樂齡志工。這次特別安排的數位培訓課程，志工們不僅展現出高度的服務熱忱，也積極投入學習，即使是首次接觸Google翻譯App，仍勇於嘗試、不怕挑戰，並在課堂上主動協助同儕操作，展現出良好的學習態度與團隊合作精神。未來市府也將持續推動樂齡友善的數位培力，期盼每位志工都能成為市民與政府之間最溫暖、最可靠的溝通橋樑。