桃竹竹苗首長拜會國發會　爭取中央協助「桃竹苗大矽谷計畫」

▲國發會劉鏡清主委、桃竹竹苗四縣市首長及中央部會長官合照。（圖／桃園市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

加速落實「桃竹苗大矽谷推動方案」！新竹市代理市長邱臣遠昨(20)日率領竹市府團隊北上，參與由國發會主委劉鏡清召集的座談會，會議邀集中央各部會以及桃竹竹苗四縣市首長，共同討論「桃竹苗大矽谷」的推動事宜。會中邱臣遠提出爭取推動「竹科X二期」擴大都市計畫、新竹輕軌可行性研究補助經費、新設立數位實驗高中與建功高中新建校舍補助需求，皆獲得中央部會的正面回應，盼中央地方攜手共創人民福祉。

邱臣遠表示，竹市在推動「桃竹苗大矽谷計畫」上有兩大重點，第一是爭取「竹科X二期」擴大都市計畫納入國家重大建設計畫。他指出，經過盤點未來產業發展所帶來的就業人口，將衍生出一系列需求，包括教育、交通、住宅及產業等用地需求，預計全區需要392.5公頃土地，其中產業用地佔80公頃，預估可創造約6萬個工作機會，年產值約新台幣4,200億，衍生相關產業效應上看1.4兆。

邱臣遠說明，第二是推動「新竹輕軌計畫」。目前新竹輕軌仍有多項介面需要討論和整合。去(113)年交通部鐵道局針對「新竹輕軌計畫」的可行性研究報告召開專案會議，會中決議由竹市主導並整合竹縣的相關部分，但因人事成本不斷上漲、研究範圍擴大且複雜，加上運輸模型重建等議題，所需經費已超過市府可負擔的能力，因此建請中央在經費上給予全力支持，以確保計畫的順利推動。

都發處表示，為配合「桃竹苗大矽谷計畫」，提供竹科X所需產業用地，市府已盤點相關土地納入「竹科X二期都市計畫」（原「頭前溪沿岸地區都市計畫」）草案範圍，面積約為392.5公頃，國土功能分區已劃為「城鄉發展地區」，目前該都市計畫草案於內政部都委會專案小組審議中。未來透過區段徵收，將可提供包括跨頭前溪新建道路、果菜批發市場新址、新竹輕軌、社會住宅及相關公共設施等用地。

交通處表示，「新竹輕軌計畫」於去(113)年3月7日經市長高虹安拜訪行政院後，要求竹縣市整併路線並進行可行性研究，報請中央審查，並由竹市主政辦理相關研究計畫招標及執行事宜，但因其辦理項目所需經費，超過市府可負擔的範圍。經向國發會劉主委提出爭取補助，也獲交通部伍次長允諾，請新竹縣市共同向中央提出經費約4,600萬元的申請計畫。

行政處表示，座談會議中，邱代理市長建議中央在規劃上應有大戰略的思考，以產業發展需求作為核心，陸續延伸至交通、住宅、醫療、教育等各面向，進行全面考量，以更貼近企業與市場發展的需求。並建請中央協助爭取輝達在桃竹苗地區落地，以呼應「桃竹苗大矽谷計畫」及擴大產業聚落效益。

國發會表示，針對各縣市提出關於「桃竹苗大矽谷推動方案」建設需求與推動建議，中央各部會後將進行審慎評估與規劃，並建立聯繫窗口，持續與地方政府研議討論。國發會亦將定期追蹤辦理進度與情形。