建立友善家庭職場　竹市府員工家庭日「魔術奇境探險」

▲新竹市代理市長邱臣遠與市府員工及其子女、家屬同樂。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

推動員工工作與生活平衡，新竹市政府今(23)日於市府大禮堂舉行員工家庭親子日，新竹市代理市長邱臣遠與市府員工及其子女、家屬同樂，亦邀請到活潑逗趣的氣球先生引領全場小朋友展開一場魔術奇境探險。邱臣遠表示，透過此活動讓孩子了解家長平日上班的工作環境，更藉由家人共同簽署家庭承諾書，讓孩子理解家務是每位家庭成員共同分擔的責任，應合理完善分工，展現對家人的「愛」與「關懷」，營造「責任」與「照顧」的和諧關係。

邱臣遠以竹市府大家長同時也是三寶爸的身分，特別提醒男性員工善用「家庭照顧假」分擔另一半的辛勞，彰顯家庭價值的重要性。他指出，市府重視員工「工作與生活平衡」，並藉由親子日活動，提倡性別平等及家庭分工，增加家庭成員間的正向互動，促進家庭和諧，建立「友善家庭」的職場環境，現場並利用時下最夯的拍貼機，讓親子共同合影記錄同樂的幸福時刻。

今日活動除了上午安排歡樂魔術表演及各種可愛討喜的現場手折造型氣球活動外，同時也邀請竹市警察局、消防局、衛生局，進行家庭安全、防災、衛生及保障多面向育樂宣導，達到寓教於樂的作用。現場氣氛歡樂，小朋友們玩得不亦樂乎。