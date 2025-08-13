台東11級強風「吹垮工地鷹架」散落一地慘況曝！屋簷整片崩塌砸車

<strong><br type="_moz"> </strong>

記者施怡妏／綜合報導

中度颱風楊柳稍早正式登陸台灣，中央氣象署持續發布海上、陸上颱風警報，首當其衝的台東地區已在清晨迎來強風豪雨，瞬間陣風蘭嶼最高達17級，台東市區平均也達11級。有台東人拍下驚人的一幕，大同路社會住宅附近的工地鷹架，在強風暴雨的影響下被吹垮，鷹架像天女散花般四散飄落。

台東網友在Threads發文，「我在家裡我很好，只是楊柳，你太嗨了」。貼出一段影片，台東大同路社會宅的工地鷹架，抵擋不住楊柳的威力被吹垮。貼文也PO出住家外的狀況，鄰居家的白色鐵皮屋簷，疑似受到強風影響，已經整片掀起並倒塌，壓在車頂上方。

對此，網友紛紛驚呼，「好可怕，希望無人受傷，平安 」、「希望樓下沒有人」、「希望台東的居民們都能夠平安」、「彰化這裡開始風大了」、「願一切平安」、「昨天下班路過才在想，這鷹架沒收會不會倒」。

▲▼楊柳颱風侵台。（圖／網友授權轉載）



楊柳颱風今天下午1時許已登陸台東，這段時間花東風雨最強，嘉義以南及澎湖也逐漸轉強。中央氣象署預估，颱風將於傍晚5時前後從台南出海，晚間減弱為輕度颱風，最快明天清晨解除海陸警。

氣象署表示，楊柳颱風中心已於台東縣太麻里附近登陸，目前中心位置在高雄東北東方，未來向西北西移動，其暴風圈正籠罩台東、花蓮、南投、苗栗以南陸地及澎湖，東半部地區風雨持續中，嘉義以南地區風雨亦逐漸增大。

影片獲原PO（＠whizding）授權轉載。