小鋼炮楊柳「暴衝過台」繼續飆車　甩雨彈紫爆！強風豪雨警報齊發

中央氣象署今（13日）晚8時30分持續針對中度颱風「楊柳」發布海陸報，由於楊柳持續朝西北西快速移動，最快明天凌晨就會登陸中國大陸，雖在通過金門時仍會帶來風雨，花東苗中投已脫離其暴風圈，預估最快今夜本島、澎湖就可以脫離暴風範圍，解除陸上警報，海上警報則最快明天清晨、上午可以脫離。

▲楊柳颱風眼消失，但強度、暴風圈維持。



資深預報員朱美霖表示，依據雷達迴波圖，楊柳颱風目前位在台海一帶，其南方較強對流雲系，這種偏西南西風持續影響中南部，雨勢較強，雲林以南受颱風近中心環流影響，有較強雨勢，隨著其快速移動，今晚之後本島西南方降雨逐漸趨緩，澎湖深夜之後，金門降雨、風速則會逐漸增強。

▲楊柳南方較強對流雲系持續影響西南部。



今天下午花蓮、台東、南部山區有較強雨勢，是颱風偏東南風造成的強降雨，雨勢在入夜後減緩許多，剩下一些間歇性降雨。朱美霖表示，後續降雨預報，晚間到明天清晨，東半部、南部雖有雨勢但緩和許多，要留意澎湖海面仍有較強對流發展通過，金門清晨前也仍有風雨出現。

明天凌晨到早上，本島、澎湖降雨減緩很多，白天開始轉吹偏東風，東半部有間歇性陣雨，中南部清晨有零星降雨，其他地區則大致回穩天氣，西半部有局部雷陣雨。

風勢上，氣象署持續發布全台「陸上強風特報」，今晚到明晨風勢減緩，目前颱風位在台灣海峽，西半部有偏南風，彰化、雲林、嘉義、台南沿海有較強陣風，颱風的偏東風也持續為基隆北海岸、西北沿海、大台北地區帶來強勁風勢。後續隨著整體風向轉偏東南東風，北海岸風勢減小；明天上午風力持續減弱，東南部一帶轉吹偏南風仍有較強陣風，到明天上午各沿海風勢會減弱。

【20:10豪雨特報】

＊豪雨：嘉義縣、台南市、高雄市、澎湖縣

＊大雨：雲林縣、嘉義市、屏東縣、恆春半島、宜蘭縣山區、花蓮縣、台東縣、蘭嶼綠島、金門地區

【16:45陸上強風】

＊紅色燈號：澎湖縣

＊橙色燈號：基隆市、新北市、桃園市、台中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、台東縣、花蓮縣、宜蘭縣、金門縣

＊黃色燈號：台北市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、彰化縣、嘉義市、連江縣