「楊柳」颱風斷電1.6萬戶　台電冒風雨搶修今晚全數復電

▲台電屏東區處人員搶修電力。（圖／台電屏東區處提供）

記者陳崑福／屏東報導

楊柳颱風暴風圈侵襲屏東地區累計造成16,028戶停電，經台電動員188位工程人員、出動工程車64輛、全力進行電力修復，截止今(13)日20時已有15835戶恢復供電，復電率高達9成9。這次颱風主要停電區域集中在高樹鄉、枋寮鄉及萬丹鄉等地區，目前剩餘193戶尚未復電，台電刻正全力搶修中，預計今晚可望全數復電。

台電仇忠銘處長表示，造成停電災情的主要原因是樹木傾倒壓垮高壓線路及強陣風吹斷配電線路，仍請民眾耐心等候；另外泰武及德文部分山區因道路無法通行，將俟道路主管機關開通後立即投入搶修。

屏東周春米縣長下午來電關心轄區停復電情形，對台電屏東區處同仁積極搶修，快速恢復鄉親用電，表示感謝之意，並請仇處長轉達請同仁在冒著風雨搶修時，也要注意自身安全。

台電屏東區處提醒民眾，隨著颱風增強，配電線路受害的災情會隨而增加，請民眾儘量減少外出，如遇電線掉落或外露請立即通知台電處理切勿自行撿拾或碰觸，避免釀成觸電的意外。

台電也感謝對於在颱風期間提供許多停電資訊的民眾、關心台電電力搶修進度的各級政府及民意代表們，但由於電力的搶修必須依照「供電樞紐變電所→主幹線→分歧線」的原則來進行，並以捷運、火車、自來水及通話通信等公用設施為優先，安排人員搶修，故無法同時滿足所有用戶之需求，還請所有民眾耐心等候，多予體諒。

另台電籲請若發生停電事故，請民眾多利用台電網站於颱風期間開設的「颱風停復電資訊」專區，查詢或通報停電資訊，盡量將台電「1911」客服專線，留給無法使用網路或仍習慣打電話的長輩使用。