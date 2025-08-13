　
楊柳颱風狂掃！全台1死1失蹤112傷　災情曝光

▲▼ 。（圖／翻攝自饒慶鈴FB）

▲楊柳觸陸「台東富岡漁港掀巨浪」畫面 。（示意圖／翻攝自饒慶鈴FB）

記者董美琪／綜合報導

中央災害應變中心今晚表示，截至晚間8時，颱風楊柳已造成全台1人失蹤及112人受傷，其中台南、高雄及台東的傷勢通報都增加逾10人。失蹤者為嘉義縣28歲林姓釣客，相關單位將視明日天候，出動直升機及船艦搜尋。另外，高雄市前鎮區一名77歲張姓男子疑因颱風來襲導致屋頂漏水，上樓查看時意外墜樓，急救後宣告不治，成為楊柳颱風襲台期間第一位罹難者，全台累計共1人死亡、1人失蹤及112人受傷。

氣象署晚間指出，楊柳暴風圈仍影響花蓮、台東、苗栗以南及澎湖，但已呈現減弱與縮小趨勢。嘉義以南仍需防範強風豪雨，中部部分地區因環流沉降，晚間氣溫偏高。

全台通報的一般災情達741件，已處理359件，其餘382件持續中，類型以基礎設施損壞與路樹倒塌最多，集中在高雄、澎湖與屏東。颱風後續將影響澎湖、金門，沿海地區須嚴防長浪，暑假期間更應避免到海邊觀浪或從事水上活動。

電力部分，截至13日23時，全台累計30萬多戶停電，尚有約3萬戶待修，預計14日深夜全數恢復，受影響縣市包含台東、台南、嘉義、台中等11地。全國仍有19處積水未退，高雄16件、屏東2件、台南1件，水深約10至40公分。

通訊方面，市話中斷1071戶，行動基地台待修復136座，主要分布在嘉義、台東、高雄、屏東。通傳會督促電信業者即時備援並加快修復，必要時啟動行動通訊漫遊。

撤離與安置部分，全台累計撤離8024人，多數依親，包括台南、高雄、屏東、花蓮、台東等8縣市；台南、高雄、屏東、花蓮等6縣市開設82處收容中心，安置1213人。

08/12 全台詐欺最新數據

趙露思假公益事件又反轉！

