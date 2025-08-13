楊柳襲台30萬戶停電！台電搶修剩4萬戶　2地衝擊最嚴重

記者林東良、柯沛辰／綜合報導

楊柳襲台，強風豪雨導致多地停電，台東、台南衝擊最嚴重。台電最新統計，截至今（13）日22時，全國累計曾停電用戶數達30萬6445戶，但已修復26萬7939戶，目前仍有3萬8506戶尚未復電，其中以台南1萬5052戶最多。

截至今晚22時，台東縣目前有1萬2605戶停電，累計曾停電戶數4萬228戶；台南市則有1萬5052戶尚未恢復供電，累計曾停電戶數5萬9282戶。

▲楊柳造成台南沿海與山區多處停電，台電派遣搶修人員全力作業。（記者林東良翻攝，下同）

其餘地區依目前停電戶數量依序為：嘉義縣4844戶、台中市1747戶、新北市892戶、高雄市885戶、雲林縣834戶、新竹縣519戶、桃園市432戶、台北市285戶、南投縣264戶、花蓮縣136戶、宜蘭縣11戶。

台電表示，本次楊柳颱風挾帶風雨陸續甩回南部陸地，造成災情，部分沿海地區斷線事故頻傳，持續大雨伴隨強風造成搶修困難，入夜後視線不佳增加復電難度，台電已竭盡全力搶修，並力拼今晚全數復電。

台電台南區處指出，民眾發現自家與鄰近少數用戶仍處停電狀態，可能是因為位於巷弄內、沿海或山區偏遠地區等線路末端零星用戶，或路樹倒塌情況嚴重，致使復電速度較慢，台電同仁會在確保安全前提下全力搶修，力求儘速供電。