　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

楊柳襲台30萬戶停電！台電搶修剩4萬戶　2地衝擊最嚴重

記者林東良、柯沛辰／綜合報導

楊柳襲台，強風豪雨導致多地停電，台東、台南衝擊最嚴重。台電最新統計，截至今（13）日22時，全國累計曾停電用戶數達30萬6445戶，但已修復26萬7939戶，目前仍有3萬8506戶尚未復電，其中以台南1萬5052戶最多。

截至今晚22時，台東縣目前有1萬2605戶停電，累計曾停電戶數4萬228戶；台南市則有1萬5052戶尚未恢復供電，累計曾停電戶數5萬9282戶。

▲楊柳颱風造成台南沿海與山區多處停電，台電派遣搶修人員全力作業，確保居民用電安全。（記者林東良翻攝）

▲楊柳造成台南沿海與山區多處停電，台電派遣搶修人員全力作業。（記者林東良翻攝，下同）

其餘地區依目前停電戶數量依序為：嘉義縣4844戶、台中市1747戶、新北市892戶、高雄市885戶、雲林縣834戶、新竹縣519戶、桃園市432戶、台北市285戶、南投縣264戶、花蓮縣136戶、宜蘭縣11戶。

台電表示，本次楊柳颱風挾帶風雨陸續甩回南部陸地，造成災情，部分沿海地區斷線事故頻傳，持續大雨伴隨強風造成搶修困難，入夜後視線不佳增加復電難度，台電已竭盡全力搶修，並力拼今晚全數復電。

台電台南區處指出，民眾發現自家與鄰近少數用戶仍處停電狀態，可能是因為位於巷弄內、沿海或山區偏遠地區等線路末端零星用戶，或路樹倒塌情況嚴重，致使復電速度較慢，台電同仁會在確保安全前提下全力搶修，力求儘速供電。

▲楊柳颱風造成台南沿海與山區多處停電，台電派遣搶修人員全力作業，確保居民用電安全。（記者林東良翻攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
542 3 2348 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
趙露思假公益事件又反轉！
楊柳非常猛「過山穿尾」威力仍中颱中段班　竟讓北台灣吹一天強風
消費同志、唐氏症！眼鏡品牌JINS道歉了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台中公車驚見「熊抱狼」！變態慣犯強鎖女學生　現場犯罪照曝光

楊柳襲台30萬戶停電！台電搶修剩4萬戶　2地衝擊最嚴重

楊柳颱風台南七股出海　黃偉哲主持防颱會報、夜奔災辦送宵夜

有水用、路好走！台中市自來水延管路面復平突破200公里　

用實力點亮台灣！葳格學生國際數理與創意發明賽捷報齊發

快訊／電桿被撞斷！高雄大樹7087戶「大停電」　復電時間曝

新北環保智慧升級　侯友宜：共同打造永續城市

楊柳颱風襲嘉義！　10級強風影響停電5192戶

新北窄廊變身世界級光廊　中港大排光雕展橫掃3國際設計大獎

快訊／楊柳颱風快閃！高雄宣布：「桃源區3里」8/14停班停課

【寶可夢現實版？】爬山遇「迷你野生烈空座」　網友直呼幸運

李千娜首同框21歲女兒！　神基因「根本複製貼上」

【把尪愛車嗆到送修】老婆：葛～回歸樸實無華生活吧

【友誼小船翻了】後座男突勒頸爆打！ 騎士昏倒被硬拖到路邊

【今天炭丟啊】基隆黑狗嘴叼一串香腸！走路都有風啦

【女兒控爸爸】送孩上學抱妹妹+幫提包　後方哥卻自己走XD

【阿嬤卡車底】載孫突遭貨車猛撞！驚悚畫面曝光

【泰格與雪兒】短篇爸爸口是心非

【滿載幸福】阿公每次騎歐兜邁出門…都帶回孫女的最愛

【吸了個寂寞】吸塵器沒接管…整趟都白吸啦XD

台中公車驚見「熊抱狼」！變態慣犯強鎖女學生　現場犯罪照曝光

楊柳襲台30萬戶停電！台電搶修剩4萬戶　2地衝擊最嚴重

楊柳颱風台南七股出海　黃偉哲主持防颱會報、夜奔災辦送宵夜

有水用、路好走！台中市自來水延管路面復平突破200公里　

用實力點亮台灣！葳格學生國際數理與創意發明賽捷報齊發

快訊／電桿被撞斷！高雄大樹7087戶「大停電」　復電時間曝

新北環保智慧升級　侯友宜：共同打造永續城市

楊柳颱風襲嘉義！　10級強風影響停電5192戶

新北窄廊變身世界級光廊　中港大排光雕展橫掃3國際設計大獎

快訊／楊柳颱風快閃！高雄宣布：「桃源區3里」8/14停班停課

不斷更新／韓星活動8月售票看這裡！　FTISLAND、權恩妃周末開賣

台中公車驚見「熊抱狼」！變態慣犯強鎖女學生　現場犯罪照曝光

楊柳颱風狂掃！全台1失蹤112傷　災情曝光

G級女偶像「失控濺血片」瘋傳！腳踩玻璃狂砸家電嚇壞網：嗑藥？

LIVE／楊柳「降級輕颱」本島脫離暴風圈！一路向西將再度登陸

保時捷發表「全新911 Cup賽車」！動力操控＆耐用度全面升級

蕭彤雯正妹女兒考上台大！　「繳空白申請書」全押分科她緊張到失眠

吳念庭達成百安後驚喜宣布喜訊：我當爸啦！

7/31全台手機大斷訊　中華電信宣布：補償8%月租

「金融審查」擴大！PayPal宣布限縮Steam金流　全球百萬玩家哀號

【寶可夢現實版？】爬山遇「迷你野生烈空座」　網友直呼幸運

地方熱門新聞

電桿被撞斷！高雄大樹7087戶大停電

高雄市「桃源區3里」8/14停班停課

快訊／楊柳颱風掃南投　6400戶停電

風雨預報達標！高雄8/13停班停課

「桃小巴」新增4路線明天上路　提供沿海居民便捷接駁

桃園老街溪容積移轉計畫上路　期土地有效利用

屏東東港安泰醫院13日開颱風特別門診

中環公園完工今啟用　侯友宜：塭仔圳開發重大里程碑

楊柳颱風快閃　嘉義停電5192戶

安平開台天后宮做16歲成年禮巴拉圭大使之子將參加體驗古禮

楊柳颱風影響阿里山林鐵停駛公告

楊柳颱風襲南台南預防性撤離494人、避難處所完成整備

雲林麥寮緝獲狗肉運送車　65公斤屠體駭人

不敵連續暴雨　雲林沿海養殖文蛤幾全軍覆沒

更多熱門

相關新聞

楊柳過山非常猛　竟讓北台灣吹一天強風

楊柳過山非常猛　竟讓北台灣吹一天強風

第11號中度颱風「楊柳」（Podul）登陸台灣並迅速在3小時內穿越出海，一路飆車，維持強度和暴風半徑，氣象專家指出，楊柳非常猛，即使環流結構受台灣破壞，仍有中颱中段班的威力，目前飆速西進中，「南部風雨最大時刻已經過了」，尤其因為它移動快速，過山後整合時間有限，因此南部風力不至於太強。

颱風斷電1.6萬戶　台電冒風雨搶修今晚全數復電

颱風斷電1.6萬戶　台電冒風雨搶修今晚全數復電

林泓育哽咽喊話球迷：不要放棄我們

林泓育哽咽喊話球迷：不要放棄我們

小鋼炮楊柳飆車　甩雨紫爆！

小鋼炮楊柳飆車　甩雨紫爆！

日作家體驗桃機降落　全機狂尖叫嘔吐「以為會墜機」

日作家體驗桃機降落　全機狂尖叫嘔吐「以為會墜機」

關鍵字：

楊柳颱風停電台電影音

讀者迴響

熱門新聞

楊柳快閃侵襲！　明天全台「停班課資訊一次看」

芳瑜認了裸照外流！　慘遭詐騙

不斷更新／楊柳撲台「今日停班停課」一次看

LINE震撼彈！9/22全面停用「1功能」

楊柳颱風傍晚出海　明天午前7縣市仍達停班課標準

快訊／最大陣風破10級！台中市府宣布2地停班課

9級強風近停班課標準？　蔣萬安曝可能性

山坡地違法開發零容忍　台東縣府出手制止利家段工程

黑男街頭巧遇袁惟仁20歲正妹女兒

楊柳颱風強度達巔峰　台北下半天風力直逼停班課標準

台南男早上出門練氣功！妻搜出「威而鋼、潤滑液」34年婚姻毀滅

楊柳撲台「9縣市停班課」　今日懶人包一次看

國寶級女大生下海拍！自曝原因：喜歡性愛

徐佳瑩、比爾賈爆大吵脫口「離婚」公司回應

楊柳颱風靠「黑潮進補」更凶悍！　台北直逼停班課標準

更多

最夯影音

更多

【寶可夢現實版？】爬山遇「迷你野生烈空座」　網友直呼幸運

李千娜首同框21歲女兒！　神基因「根本複製貼上」

【把尪愛車嗆到送修】老婆：葛～回歸樸實無華生活吧

【友誼小船翻了】後座男突勒頸爆打！ 騎士昏倒被硬拖到路邊

【今天炭丟啊】基隆黑狗嘴叼一串香腸！走路都有風啦

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面