楊柳非常猛「過山穿尾」威力仍中颱中段班　竟讓北台灣吹一天強風

▲楊柳颱風穿越南台灣出海後仍維持中颱中段班強度。（圖／翻攝weathernerds）



記者許力方／台北報導

第11號中度颱風「楊柳」（Podul）登陸台灣並迅速在3小時內穿越出海，一路飆車，維持強度和暴風半徑，氣象專家指出，楊柳非常猛，即使環流結構受台灣破壞，仍有中颱中段班的威力，目前飆速西進中，「南部風雨最大時刻已經過了」，尤其因為它移動快速，過山後整合時間有限，因此南部風力不至於太強。

前氣象局長鄭明典表示，根據劇烈天氣系統的風場顯示，颱風在通過台灣陸地時，地面風場可能受地形影響，不過颱風旋轉中心還算清晰，颱風結構並沒有被破壞。

中央氣象署最新觀測也顯示，楊柳中心今天下午出海後，仍以時速31公里快速向西北西持續前進，近中心最大風速依舊維持每秒40公尺、瞬間最大陣風每秒50公尺，且7級暴風半徑仍是180公里，目前來到澎湖西方近海，本島花東苗中投已經脫離其暴風圈，預估楊柳最快凌晨會再度登陸，往中國大陸移動，強度有持續減弱且暴風圈縮小的趨勢。

▲▼楊柳一路飆車西進。（圖／中央氣象署）







值得注意的是，楊柳在幾天前被各國許多數值模式預測「不成氣候」，未料卻一路躲過不利環境、快速增強西進直奔台灣，並以巔峰姿態中颱強度登陸、通過台灣陸地，天氣風險公司指出，楊柳颱風的眼牆通過綠島、蘭嶼刷出了破表的17級陣風，是綠島站史第二強的風速，是一個值得深入研究的颱風個案。

民間氣象愛好「台灣颱風論壇」則直指，楊柳非常猛環流結構雖然受到台灣陸地破壞，但減弱幅度不大，目前仍維持中颱中段班的威力，並飆速西進中，預計深夜暴風圈就會脫離台灣本島，南部風雨最大時刻已經過了。至於北台灣今天全程不在暴風圈、陸上警戒範圍，仍不斷吹出直逼放假標準的強風。

根據氣象資料，台灣颱風論壇表示，今日最大陣風實測顯示，大台北都會區內，就已經有9~10級強風，沿海地帶和桃竹台地上就更不客氣，最大直上11級風，而且強風範圍很廣。原因有三，第一是「角隅效應」，颱風偏東風遇上東北角山區地形，氣流被加速，讓吹入盆地的風力變強。第二是「氣壓梯度」，颱風北邊強盛的太平洋高壓，高壓和颱風間的氣壓梯度，造成了很強的東風。第三是楊柳「快速西行」，全程幾乎是時速30公里在飆車，相對讓東風變得很強，而且因為一路西行，讓北部上空風向一直是偏東風，造成了整日強風。

台灣颱風論壇認為，這次算是巧合的三個原因都配合到，才有辦法讓明明是結構很小，還在台東登陸的颱風，居然會讓北台灣吹一整天強風。經驗上來看，北部最怕的風向就是東風，只要是偏東風，無論季節，當天北部的風力通常都會很精彩。