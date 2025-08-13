　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

捷運藍線探索新玩法！「台中通APP」數位集章拚抽獎火熱進行中　豐富好禮超有感

▲▼台中,捷運,藍線,台中通,集章,抽獎,幻藍小熊。（圖／台中市政府提供）

▲台中捷捷藍線數位集章活動，8月8日至9月8日熱鬧登場。（圖／資料照）

生活中心／綜合報導

台中市政府為了迎接開工的捷運藍線，特別推出結合科技與旅遊趣味的「捷運藍線數位集章活動」，於父親節8月8日正式啟動，一路熱鬧到9月8日！只要動動手指、用《台中通》APP掃描藍線預定站點，就能解鎖專屬徽章、兌換限量運動臂包，還有機會抽中藍色手機、自行車、行李箱等多項豐富好禮！

這場活動也在8月4日率先舉辦記者會揭開序幕，由人氣女團「幻藍小熊GENBLUE」擔任代言人登場力挺，一口氣點燃整個活動熱度。當天包括市議員劉士州、捷運工程局長蘇瑞文、數位發展局長林谷隆及新聞局、法制局、經發局、人事處長、區長代表與立法委員等民意代表等皆蒞臨參與，展現市府與地方產業界對藍線建設的高度關注與全力支持。

▲▼台中,捷運,藍線,台中通,集章,抽獎,幻藍小熊。（圖／台中市政府提供）

▲記者會特別邀請知名女團「幻藍小熊GENBLUE」演出。（圖／資料照）

用APP打卡20站　成為藍線達人還能抽獎拿好康

本次「捷運藍線數位集章活動」活動由台中市政府捷運工程局與數位發展局攜手合作，運用《台中通》APP打造「上藍得分」數位集章平台，鼓勵民眾走訪藍線預定站點，透過掃描現場QR Code或開啟GPS定位打卡，收集每站專屬「藍線成就徽章」。只要集滿5枚徽章即可兌換限量運動臂包，集滿15枚則可參加抽獎，獎品包含藍色手機、自行車、行李箱、吹風機等豐富實用禮品；不僅讓大家動起來、玩起來，還能提前熟悉未來捷運站點布局，對於捷運藍線不再只是遙遠的想像，而是實際探訪、一站一站更親近。

▲▼台中,捷運,藍線,台中通,集章,抽獎,幻藍小熊。（圖／台中市政府提供）

▲獎項涵蓋藍色手機、行李箱、自行車、吹風機等多樣實用好禮。（圖／資料照）

從海線到市中心　走讀20站在地風景

捷運藍線全長24.78公里，自西起台中港、東至東區新建國市場，共設20座車站，橫跨台中市8個行政區、53個里。沿線站點包含許多知名地標與文化地景，包括梧棲中橫一路公園、童綜合醫院、靜宜大學、東海大學、市政府、國立自然科學博物館、第二市場、台中車站及帝國糖廠等，既有學術氣息，也有在地風情。

透過集章活動實地探索站點，市民不僅能更清楚認識捷運藍線各預訂站點位置，還能感受到鄰近社區不同風貌。這項設計不只是集章遊戲，更是一場生活中的「地圖實境解謎」，讓大家從走入街區開始，強化對台中這座城市的認同感與參與感。

▲▼台中,捷運,藍線,台中通,集章,抽獎,幻藍小熊。（圖／台中市政府提供）

▲捷運藍線預定站點自西部海線橫跨至市中心，沿線共設有20站，使用《台中通》APP集章並掃描捷運藍線各預定站點指定QR-CODE，可解鎖專屬成就徽章。（圖／台中市政府）

幻藍小熊代言加持　科技×建設變得更親民

活動最大亮點之一，莫過於請來當紅女團「幻藍小熊 GENBLUE」擔任代言人。蘇瑞文局長強調，透過她們活潑青春的形象，希望吸引更多年輕朋友與親子族群踴躍參與，不只玩得開心，也讓公共建設推廣變得更有溫度、更能打動人心。數發局表示，這項活動完美體現了數位應用與城市建設的結合，《台中通》APP作為市府整合服務的重要平台，近年不斷透過互動方式推進「數位普及」目標。這次活動就是一個「最接地氣的智慧城市實驗」，讓大小朋友在遊戲中享受科技便利。

▲▼台中,捷運,藍線,台中通,集章,抽獎,幻藍小熊。（圖／台中市政府提供）

▲捷運藍線數位集章活動邀請幻藍小熊擔任代言人。（圖／台中市政府）

藍線串接綠線　打造台中交通黃金十字軸

捷運藍線是台中東西向的重要交通建設，未來將與已營運的綠線接軌，形成城市「黃金十字軸」，串聯台中主要生活圈，全面提升大眾運輸效率。捷工局希望藉由此次活動，不只讓市民玩得開心，也讓大家更有意願支持並使用大眾運輸，共同推動永續便利的城市交通願景。

這個夏天別錯過！一起為台中藍色未來集章加油

從8月8日到9月8日活動期間，只要你有熱情、有腳力、有手機，就可以化身捷運藍線達人！現在就立刻下載《台中通》APP，揪團出發、集章打卡，享受台中城市魅力、獲得專屬紀念品與抽獎資格，還有機會與幻藍小熊不期而遇！不論是市民朋友、在地學生、上班族或遊客，這場「數位集章大冒險」都等著你一起加入，為台中的藍色未來注入活力與掌聲。（台中市政府新聞局廣告）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
542 3 2348 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／楊柳登陸！船被吹到馬路上　停在雙黃線
狼醫平台上線！首波7人公布　3人還在執業
林襄被指介入馬傑森與阿布舞　本人回應「蒐證追究法律責任」
快訊／楊柳登陸了！　颱風眼通過將迎更強風雨
徐佳瑩、比爾賈遭爆7年婚生變！　公司曝真相
快訊／台東慘況曝！車庫掀翻　醫院大門吹爆
楊柳吹17級風！「恐怖第一排」畫面曝光　小貨車慘掀翻
抄襲被撤資格！台中女學霸傳分科重返台大醫學系
快訊／南投信義鄉宣布：12:30起停班停課
35歲男天天吃排骨便當罹大腸癌！　醫曝外食族致命習慣
「17級陣風」有多狂？　當地人第一視角曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

中一中女學霸被撤資格　傳「再度考上台大醫」網狂恭喜！台大回應

快訊／楊柳13:00登陸台東太麻里　颱風眼通過將迎更強風雨

超市逛一圈「剩它沒漲價」滿滿整箱　婆媽驚呆：我這被掃空

失戀反而變更好？3星座分手後最容易迎來爆炸級成長

科展抄襲被撤資格！台中女學霸傳分科重返台大醫學系　母校回應了

不斷更新／颱風楊柳登陸　「今日停班停課」一次看

週末補眠超療癒還能「救心臟」？你以為的「睡眠債」其實可以這樣還清！

快訊／楊柳來襲！　南投「再1鄉鎮」宣布：12:30起停班停課

菜市場銅板美食藏「致富密碼」！他靠「1款小吃」擁10棟房產實力

綠島「17級陣風」有多狂？當地人第一視角曝　全嚇傻：望平安

李千娜首同框21歲女兒！　神基因「根本複製貼上」

【友誼小船翻了】後座男突勒頸爆打！ 騎士昏倒被硬拖到路邊

【寶可夢現實版？】爬山遇「迷你野生烈空座」　網友直呼幸運

【把尪愛車嗆到送修】老婆：葛～回歸樸實無華生活吧

【今天炭丟啊】基隆黑狗嘴叼一串香腸！走路都有風啦

【女兒控爸爸】送孩上學抱妹妹+幫提包　後方哥卻自己走XD

【阿嬤卡車底】載孫突遭貨車猛撞！驚悚畫面曝光

【泰格與雪兒】短篇爸爸口是心非

趙露思喊話公司對質　曝簽約理由「沒想紅」

【喝剩還敢放冰箱】女友見開封飲料：當這裡資源回收膩？

中一中女學霸被撤資格　傳「再度考上台大醫」網狂恭喜！台大回應

快訊／楊柳13:00登陸台東太麻里　颱風眼通過將迎更強風雨

超市逛一圈「剩它沒漲價」滿滿整箱　婆媽驚呆：我這被掃空

失戀反而變更好？3星座分手後最容易迎來爆炸級成長

科展抄襲被撤資格！台中女學霸傳分科重返台大醫學系　母校回應了

不斷更新／颱風楊柳登陸　「今日停班停課」一次看

週末補眠超療癒還能「救心臟」？你以為的「睡眠債」其實可以這樣還清！

快訊／楊柳來襲！　南投「再1鄉鎮」宣布：12:30起停班停課

菜市場銅板美食藏「致富密碼」！他靠「1款小吃」擁10棟房產實力

綠島「17級陣風」有多狂？當地人第一視角曝　全嚇傻：望平安

快訊／楊柳登陸！台東「漁船被吹上馬路」停雙黃線　驚人畫面曝光

中一中女學霸被撤資格　傳「再度考上台大醫」網狂恭喜！台大回應

快訊／台積電收最高1200元　台股大漲211點與史高差不到47點

10月電子產業科技、人工智慧暨物聯網展　開放登記觀展

蔡鍾協新電影開拍前「不演了」！　公司寄存證信函親曝內幕

狼醫平台上線！首波7醫事人員被公布　3人還在執業

林襄被指介入馬傑森與阿布舞　本人回應「蒐證追究法律責任」

銅鑼燒原料「混入異物」　日本無印良品宣布：自主召回

快訊／楊柳13:00登陸台東太麻里　颱風眼通過將迎更強風雨

排球也有阿巴西！　台鋼天鷹找來伊朗主攻手加盟

【禮物反應兩樣情】阿嬤淡定微笑　狗激動炸裂狂奔XD

生活熱門新聞

楊柳撲台「9縣市停班課」　今日懶人包一次看

快訊／最大陣風破10級！台中市府宣布2地停班課

楊柳颱風強度達巔峰　台北下半天風力直逼停班課標準

不斷更新／楊柳撲台「今日停班停課」一次看

楊柳颱風靠「黑潮進補」更凶悍！　台北直逼停班課標準

全台都宣布了！9縣市明停止上班上課

楊柳「登陸大變」風雨急猛增強

楊柳穿山風雨暴增　大台北9級強風

學霸高中生遭5校取消錄取　上成大醫學系

楊柳比預期還強　午後「風雨迅速轉強」地區曝

掌摑逼大學生下跪道歉！小琉球潛水店要倒了

快訊／新北桃園彰化「濱海鄉鎮」下午風力達停班課標準

食道癌第四期！數月神逆轉「癌細胞全消失」

氣象署估楊柳中心13:00登陸　2地防最強風雨

更多熱門

相關新聞

暗夜西濱撞死誤闖行人　法院判無罪

暗夜西濱撞死誤闖行人　法院判無罪

台61線西濱快速道路2023年發生一起死亡車禍，一名吳男駕車行經台中段時，該路段竟有一名郭姓騎士誤闖快車道，機車倒在內線，且人走在內線車道。吳男撞上郭姓騎士，導致人傷重死亡。地院認為，吳男反應時間低於2秒，最多僅1.8秒，難認定有「能注意而未注意」，判他無罪。

快訊／最大陣風破10級！台中市府宣布2地停班課

快訊／最大陣風破10級！台中市府宣布2地停班課

恐怖情人聖誕節埋伏刺殺　重判7年5月

恐怖情人聖誕節埋伏刺殺　重判7年5月

台中產業心聲！關稅到匯率的雙重壓力　從出口重鎮到自嘲「慘業」

台中產業心聲！關稅到匯率的雙重壓力　從出口重鎮到自嘲「慘業」

中八人口倒退　罷團籲罷免江啟臣：讓山城重新啟程

中八人口倒退　罷團籲罷免江啟臣：讓山城重新啟程

關鍵字：

台中捷運藍線台中通集章抽獎幻藍小熊

讀者迴響

熱門新聞

LINE震撼彈！9/22全面停用「1功能」

9級強風近停班課標準？　蔣萬安曝可能性

楊柳撲台「9縣市停班課」　今日懶人包一次看

快訊／最大陣風破10級！台中市府宣布2地停班課

楊柳颱風強度達巔峰　台北下半天風力直逼停班課標準

不斷更新／楊柳撲台「今日停班停課」一次看

國寶級女大生下海拍！自曝原因：喜歡性愛

楊柳颱風靠「黑潮進補」更凶悍！　台北直逼停班課標準

全台都宣布了！9縣市明停止上班上課

徐佳瑩、比爾賈爆大吵脫口「離婚」公司回應

楊柳「登陸大變」風雨急猛增強

山坡地違法開發零容忍　台東縣府出手制止利家段工程

台南男早上出門練氣功！妻搜出「威而鋼、潤滑液」34年婚姻毀滅

楊柳穿山風雨暴增　大台北9級強風

學霸高中生遭5校取消錄取　上成大醫學系

更多

最夯影音

更多

李千娜首同框21歲女兒！　神基因「根本複製貼上」

【友誼小船翻了】後座男突勒頸爆打！ 騎士昏倒被硬拖到路邊

【寶可夢現實版？】爬山遇「迷你野生烈空座」　網友直呼幸運

【把尪愛車嗆到送修】老婆：葛～回歸樸實無華生活吧

【今天炭丟啊】基隆黑狗嘴叼一串香腸！走路都有風啦

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面