捷運藍線探索新玩法！「台中通APP」數位集章拚抽獎火熱進行中　豐富好禮超有感

▲台中捷捷藍線數位集章活動，8月8日至9月8日熱鬧登場。（圖／資料照）

台中市政府為了迎接開工的捷運藍線，特別推出結合科技與旅遊趣味的「捷運藍線數位集章活動」，於父親節8月8日正式啟動，一路熱鬧到9月8日！只要動動手指、用《台中通》APP掃描藍線預定站點，就能解鎖專屬徽章、兌換限量運動臂包，還有機會抽中藍色手機、自行車、行李箱等多項豐富好禮！

這場活動也在8月4日率先舉辦記者會揭開序幕，由人氣女團「幻藍小熊GENBLUE」擔任代言人登場力挺，一口氣點燃整個活動熱度。當天包括市議員劉士州、捷運工程局長蘇瑞文、數位發展局長林谷隆及新聞局、法制局、經發局、人事處長、區長代表與立法委員等民意代表等皆蒞臨參與，展現市府與地方產業界對藍線建設的高度關注與全力支持。

▲記者會特別邀請知名女團「幻藍小熊GENBLUE」演出。（圖／資料照）

用APP打卡20站 成為藍線達人還能抽獎拿好康

本次「捷運藍線數位集章活動」活動由台中市政府捷運工程局與數位發展局攜手合作，運用《台中通》APP打造「上藍得分」數位集章平台，鼓勵民眾走訪藍線預定站點，透過掃描現場QR Code或開啟GPS定位打卡，收集每站專屬「藍線成就徽章」。只要集滿5枚徽章即可兌換限量運動臂包，集滿15枚則可參加抽獎，獎品包含藍色手機、自行車、行李箱、吹風機等豐富實用禮品；不僅讓大家動起來、玩起來，還能提前熟悉未來捷運站點布局，對於捷運藍線不再只是遙遠的想像，而是實際探訪、一站一站更親近。

從海線到市中心 走讀20站在地風景

捷運藍線全長24.78公里，自西起台中港、東至東區新建國市場，共設20座車站，橫跨台中市8個行政區、53個里。沿線站點包含許多知名地標與文化地景，包括梧棲中橫一路公園、童綜合醫院、靜宜大學、東海大學、市政府、國立自然科學博物館、第二市場、台中車站及帝國糖廠等，既有學術氣息，也有在地風情。

透過集章活動實地探索站點，市民不僅能更清楚認識捷運藍線各預訂站點位置，還能感受到鄰近社區不同風貌。這項設計不只是集章遊戲，更是一場生活中的「地圖實境解謎」，讓大家從走入街區開始，強化對台中這座城市的認同感與參與感。

▲捷運藍線預定站點自西部海線橫跨至市中心，沿線共設有20站，使用《台中通》APP集章並掃描捷運藍線各預定站點指定QR-CODE，可解鎖專屬成就徽章。（圖／台中市政府）

幻藍小熊代言加持 科技×建設變得更親民

活動最大亮點之一，莫過於請來當紅女團「幻藍小熊 GENBLUE」擔任代言人。蘇瑞文局長強調，透過她們活潑青春的形象，希望吸引更多年輕朋友與親子族群踴躍參與，不只玩得開心，也讓公共建設推廣變得更有溫度、更能打動人心。數發局表示，這項活動完美體現了數位應用與城市建設的結合，《台中通》APP作為市府整合服務的重要平台，近年不斷透過互動方式推進「數位普及」目標。這次活動就是一個「最接地氣的智慧城市實驗」，讓大小朋友在遊戲中享受科技便利。

▲捷運藍線數位集章活動邀請幻藍小熊擔任代言人。（圖／台中市政府）

藍線串接綠線 打造台中交通黃金十字軸

捷運藍線是台中東西向的重要交通建設，未來將與已營運的綠線接軌，形成城市「黃金十字軸」，串聯台中主要生活圈，全面提升大眾運輸效率。捷工局希望藉由此次活動，不只讓市民玩得開心，也讓大家更有意願支持並使用大眾運輸，共同推動永續便利的城市交通願景。

這個夏天別錯過！一起為台中藍色未來集章加油

從8月8日到9月8日活動期間，只要你有熱情、有腳力、有手機，就可以化身捷運藍線達人！現在就立刻下載《台中通》APP，揪團出發、集章打卡，享受台中城市魅力、獲得專屬紀念品與抽獎資格，還有機會與幻藍小熊不期而遇！不論是市民朋友、在地學生、上班族或遊客，這場「數位集章大冒險」都等著你一起加入，為台中的藍色未來注入活力與掌聲。