中八人口倒退、老化居台中之冠　罷團籲罷免江啟臣讓山城重新啟程

▲國民黨立委江啟臣。（圖／記者屠惠剛攝）

記者詹詠淇／台北報導

823將進行第二波大罷免投票，罷免國民黨立委江啟臣團體中八「一罷擊臣」今（12日）公開支20秒短片，影片中透過繁華與冷清街景對比、近十年人口數據變化圖、捷運規劃停留在紙上的事實，凸顯台中第八選區（豐原、東勢、石岡、新社、和平）過去十年人口不斷流失，成為全市唯一人口倒退的區域。呼籲鄉親於8月23日勇敢站出來，同意罷免江啟臣，讓山城重新啟程。

台中市近年人口持續成長，但唯獨台中第八選區在過去十年人口不斷流失，人口老化問題也高居全市之冠。罷免江啟臣領銜人廖芝晏指出，這裡曾是繁華的山城，如今街道冷清、青壯年外移嚴重，長者比例快速攀升。

▲「一罷擊臣」指控，中八成台中唯一人口倒退區。（圖／罷團中八一罷擊臣提供）

廖芝晏批評，江啟臣擔任立委已經13年，卻沒有提出有效的發展規劃，交通建設尤其落後。捷運是改善交通與帶動人口回流的重要關鍵，但中八選區至今沒有任何捷運工程動工，直到罷免壓力才倉促啟動可行性評估，這樣的作法只是敷衍應付。

廖芝晏舉例，高雄鳳山與豐原一樣是縣治所在、同樣經歷縣市合併，但鳳山人口持續增加，捷運也早已啟用多年，形成鮮明對比。反觀中八，不僅人口數從十年前開始下滑，青壯年流失，長者比例持續上升，更缺乏大型公共建設與均衡發展的規劃。

「一個連自己選區都無法好好規劃的人，卻把心思放在市長大位，實在令人痛心」，廖芝晏強調，罷免江啟臣不是為了報復，而是希望讓中八有真正關心、願意為地方長遠規劃的人來服務。呼籲鄉親8月23日勇敢站出來，用手中的一票同意罷免，讓豐原山城重新啟程。