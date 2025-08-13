　
社會 社會焦點 保障人權

埋伏前女友家中殺紅眼！警腹胸遭捅3刀奮力壓制　狠男下場曝

記者許權毅／台中報導

台中市一名彭男與不滿女友李女提出分手，去年聖誕節當天凌晨，闖入李女住處，持刀砸毀屋內物品，正好李女因報案聲請保護令，員警陪同返家，彭男埋伏在內，趁機持長刀四處攻擊，現場員警被刺殺胸腹部3次重傷，幸好眾人反應快，隨即將彭壓制，並把員警送醫。台中地院近日依殺人未遂等罪，判處彭男7年5月徒刑，另毀損罪6月可易科罰金。

▲彭男去年半夜闖入前女友家，持刀攻擊。（圖／ETtoday資料照）

去年12月25日凌晨4時許，彭男持尚未歸還給前女友的鑰匙闖入該屋，先持李女家中一把28公分刀子，朝屋內沙發、電視櫃、床以及化妝台破壞。約隔了40分鐘，李女跟現任男友洪男前往聲請保護令，由2名第三警分局員警陪同返家，彭男卻持另把33公分長刀，從餐廳方向竄出，撲向李女攻擊。

現場員警見狀，立即持辣椒水噴灑，結果彭男把目標轉移到該名員警身上，朝其胸腹部刺殺3下，另名員警上前阻擋，手部也遭砍傷，李女現任男友洪男也上前幫忙壓制，3人才終於控制住彭男，並被當場逮捕，受傷人員也被送醫急救。

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲彭男當時做筆錄到一半喊不舒服，被緊急送醫。（圖／ETtoday資料照）

彭男被依殺人未遂起訴，案件於台中地院審理時，彭男辯稱自己沒有要殺員警的意圖是奪刀過程不小心誤傷。辯護律師認為，彭跟員警初次見面，密錄器也顯示沒有殺害動作，不能單憑員警說法跟受傷程度，認定有殺害意思。

員警說，當天李女是因為從家中的寵物監視器，看到彭男進入家中，請警方陪同返家，在屋內轉角處，李女尖叫，隨即就看到彭男衝過去，手上也持刀，自己持辣椒水制止，彭男往自己衝來，不確定是哪裡被撞擊，壓制完後，另名員警看到自己在流血，衣服有3個洞，才知自己被捅，都是內臟位置。

現任男友洪男說，當天報案前，就是聽到彭男在屋外，持大把的美工刀，透過貓眼看到彭男，擔心會遭受不利，才報警聲請保護令，不料彭男趁著到派出所期間，闖入屋內埋伏。

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲彭男審理時仍避重就輕，自稱是奪刀時劃傷員警。（圖／ETtoday資料照）

台中地院認為，彭男辯稱奪刀，但員警遭被告刺殺至少3處，傷勢還是胸腹部，與一般奪刀過程劃傷明顯不同。彭男漠視公權力，危及執勤員警生命安全，情節非輕，犯後避重就輕，依殺人未遂罪判處7年、傷害罪9月，合併7年5月不得易科罰金，另毀損罪處6月有期徒刑，可易科罰金。被訴對李女殺人未遂罪部分，公訴不受理。

08/12 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

