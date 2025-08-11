要花更多錢「為何還要北漂？」　過來人曝關鍵原因：不得不到台北

▲原PO好奇，為什麼要北漂？（示意圖／取自Pixabay，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

每個人北漂的原因不同，近日就有網友好奇，北漂通常要負擔比較高的生活費，畢竟很多東西都比中南部還要貴，因此他真心不懂，為什麼有人要北漂呢？貼文曝光後，引起討論，不少網友都指出，有些產業還是要到北部才能有更多機會。

這名網友在Dcard上，以「為什麼有人要北漂」為標題發文，提到一般人北漂後，大多會租個套房，可能房租就要1萬5000元了，假設要自己裝潢，可能還要再花個幾十萬元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO接著說，有些人雖然租屋了，卻還是要通勤，因此還得再額外負擔交通費。他還提到，如果北漂，還要負擔比較多的生活費，因為不論是吃還是喝，都比中南部貴不少，因此他實在不解，為什麼有人要北漂呢？

貼文曝光後，就有網友直言，「感覺是有些產業在台北比較多工作機會」、「中南部基本上7成工作都是工廠，其他最多就是服務業，導致很多人不得不到台北工作」、「因為中南部，尤其彰雲嘉，傳產居多，家族小工廠居多 」、「因為南部沒有工作可以做」、「中南部工作機會少，慣老闆給28K就覺得很多了，北部選擇多薪資成長速度也比較快」。

也有網友回應，「台北比較多好玩的，容易認識更多不同類的人，新鮮有趣」、「北漂青年工作幾年就可以從3、4萬跳槽到5、6萬的工作機會，甚至中年調薪到8、9萬」、「我覺得此生要來台北漂一下耶！城鄉差距真的很明顯，總得先知道有哪些選擇再做喜歡的選擇吧」。