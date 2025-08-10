他曝奶奶颱風天都會煮「1料理」成童年回憶！一票人讚：超好吃

▲原PO懷念颱風天時，奶奶會用1罐頭煮麵讓他很懷念。（示意圖／CTWANT資料照）

圖文／CTWANT

現在是颱風季節，每當颱風來臨，不少民眾都會提早到超市選購、備妥食材，以備不時之需。就有一名網友發文表示，小時候遇到颱風天，奶奶都會用「茄汁鯖魚」罐頭煮一大鍋麵，讓他非常懷念颱風麵。貼文一出，不少人也說，「真的超好吃。」

原PO在Dcard以「懷念的味道-颱風麵」為題發文，表示「43歲了！突然看到這一盤茄汁鯖魚，想到小的時候奶奶常常用茄汁鯖魚罐頭煮一大鍋的颱風麵給我們這些孫子吃，現在長大了想吃一定很容易，自己煮就好了！但其實懷念的不是只有颱風麵的味道，而是大家小時候聚在一起的味道！有人也會這樣子想嗎？」

貼文一出，不少網友紛紛留言「我都直接買阿Q桶麵，把茄汁鯖魚罐頭肉夾到麵裡，這樣吃真的很爽，話說鯖魚罐頭營養成分非常的高，可以的話應該要常吃。」、「有，我們家都用關廟麵」、「我覺得茄汁鯖魚超好吃但我身邊人都說是黑暗料理」、「我記得罐頭改良味道偏了」、「好懷念，而且快颱風天我都會想到然後去買來吃」、「我們家是配稀飯，也很好吃」。

也有人表示，「他叫颱風麵喔，第一次看到，罐頭上面寫番茄鯖魚麵，我小時候當大人只要很忙碌沒有時間煮飯，就直接煮一鍋來吃。」

