　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

以為在網購！同事「1習慣」她超驚訝　一票人都會：就是舉手之勞

▲▼滑手機,傻眼,疑惑,簡訊,看手機。（圖／記者曾筠淇攝）

▲原PO沒有捐款的習慣，因此對同事的舉動感到訝異。（示意圖／記者曾筠淇攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

平時有捐款的習慣嗎？近日有網友發文透露，她有個同事連折扣都要AA，但沒想到竟然會捐款，而得知此事的她，頓時感到慚愧，大家平常也會固定捐款嗎？還是想到才捐？貼文曝光後，引起網友討論。

這名網友在Dcard上，以「難道一般人平常都會捐款」為標題發文，提到她日前看到同事在滑線上購物APP，基於好奇，她就詢問對方在買什麼，結果沒想到同事居然是在捐款。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO透露，同事平時買飲料，若有折扣也要AA，結果現在居然在捐款。原PO難以置信的同時，同事則說自己不是固定在捐款，但有滑到就會捐一點點，1、200元不算很多。

▲▼手機跳通知,看手機通知。（圖／記者曾筠淇攝）

聞言，原PO實在慚愧，因為她點開APP就只是購物，看到捐款的廣告還會滑掉，並心想誰會點。而後她又問了幾個朋友，才得知蠻多人都會默默捐款，因此她就想知道，大家平常也都會捐嗎？是固定捐還是想到才捐？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「我才驚訝有人沒捐過款，幫助別人不是很本能的行為嗎」、「會啊，大叔跟你說，有些東西是做福報積陰德的，可能你還年輕」、「每個月固定捐給無國界醫生200元，好像超過5年了」、「會欸，就是舉手之勞的感覺，中發票的時候、獎金拿得特別多的時候都會去捐一下分享喜悅」、「我會固定捐，請慈善組織每月固定扣款，想到才捐有負擔感，我比較喜歡把事情安排好放著不管」。也有網友說，「記得一定要捐給有做事的團體、立案，最好是親自能去看環境跟福利的」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
584 3 3089 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
楊柳颱風2劇本！　粉專估「接近台灣達中颱以上」
台灣民意民調／66%贊同有條件重啟核三　綠支持者也有46%同
67架次共機艦出海擾台　創新高38架次逾越海峽中線
趙露思直播奇蹟！隨手一撕「店家1天訂單8年總和」　負責人驚呆
日史上第一位「台灣專屬AV女優」出道！　她爆哭：夢想成真
快訊／台積電再創天價！　台股上漲逾120點

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

員工巡查突昏倒送醫不治　台鐵：派員協助家屬

移民署擅入台大校園抓人　學生會譴責非法盤查

楊柳颱風發展2劇本　粉專估「接近台灣快速增強」達中颱以上

軍人搭高鐵送熱飲　9月1日起一連招待4天

以為在網購！同事「1習慣」她超驚訝　一票人都會：就是舉手之勞

台灣網紅進軍日本AV圈！簽約SOD專屬女優　中指通：憋超久

日預測「楊柳」直撲台灣　氣象粉專：強度中颱以上

「楊柳」清晨生成！　專家：颱風最愛父親節

楊柳颱風持續增強「不排除穿越台灣」　下週三通過

快訊／楊柳颱風清晨生成！路徑曝光　不排除發海警

【毛毛巨犬現身】阿拉斯加犬機場接機！機長空姐全被圈粉XD

趙露思拒接直播帶貨 「不想跟公司分錢」

【驚悚瞬間】新疆網紅吊橋繩索斷裂　遊客墜溪谷致5亡24傷

【20樓層高】桃園移工詭掛高壓電線亡！　特搜隊搏命攀塔搬運

沈玉琳罹血癌 楊繡惠擔心：好像滿嚴重

【泰格與雪兒】騙錢騙貓

【被整到哭】騙弟弟不能出國…其實早就訂好他的票XD

【阿伯不要鬧】站在斑馬線上餵孫子吃東西？

錄影中李光洙突然來電　劉在錫忍不住捉弄..再秒掛斷

【爸爸要心碎了XD】我愛妳！跟2歲女兒深情告白　她奶音回：我還好

員工巡查突昏倒送醫不治　台鐵：派員協助家屬

移民署擅入台大校園抓人　學生會譴責非法盤查

楊柳颱風發展2劇本　粉專估「接近台灣快速增強」達中颱以上

軍人搭高鐵送熱飲　9月1日起一連招待4天

以為在網購！同事「1習慣」她超驚訝　一票人都會：就是舉手之勞

台灣網紅進軍日本AV圈！簽約SOD專屬女優　中指通：憋超久

日預測「楊柳」直撲台灣　氣象粉專：強度中颱以上

「楊柳」清晨生成！　專家：颱風最愛父親節

楊柳颱風持續增強「不排除穿越台灣」　下週三通過

快訊／楊柳颱風清晨生成！路徑曝光　不排除發海警

安德魯王子爆「千人斬」淫史　前妻也出軌「吸腳趾」畫面瘋傳

港墘房價創內湖新高　在地房仲：3大優勢磁吸3族群

《鬼滅之刃》熱潮再襲創「日本之最」！商業價值爆發　動畫邁主流文化

挑戰味蕾極限！萬華「蒜頭虎皮蛙湯」50年老攤　傳承自雲林北港

員工巡查突昏倒送醫不治　台鐵：派員協助家屬

診所爆經營權糾紛！美女牙醫臉書控前夫家暴　挨告要賠15萬

美對1公斤金條課稅「顛覆全球黃金市場」　瑞士衝擊最慘烈

移民署擅入台大校園抓人　學生會譴責非法盤查

別再羨慕「躺下秒睡」！那其實是身體在求救　專家揭2健康警訊

威廉當爸後首迎父親節「為僥倖贖罪中」　見2寶自省：我還不夠格

【這什麼爛劇本】碰瓷哥假摔被識破！急拍車喊：不要走

生活熱門新聞

楊柳颱風最快明生成！路徑「一條路」直撲台灣

「準楊柳」恐中颱以上　專家示警南台灣注意

日預測「楊柳」直撲台灣　氣象粉專：強度中颱以上

沈玉琳罹血癌！醫示警「4習慣害癌變」

快訊／楊柳颱風清晨生成　不排除發海警

楊柳颱風持續增強　「不排除穿越台灣」

因1事燒壞2支iPhone　3C達人：充電習慣變了

快訊／楊柳颱風估明生成！日氣象廳發烈風警報　朝向台灣東部海面

到機場才發現「航空公司停業」 ！她傻眼：解鎖人生

台灣網紅進軍日本AV圈　簽約SOD專屬女優

平價小火鍋誰最厲害？全場大讚「這家」CP值超高

五金店買東西「發票爽中千萬」　獎落兩縣市！

秒換i16「還是等iPhone 17？」一票果粉給答案

LINE害手機卡卡！她用「這招」瞬間瘦身92G

更多熱門

相關新聞

幣安空投災區用戶！慈善援助達120萬美元

幣安空投災區用戶！慈善援助達120萬美元

2025年8月7日，臺北，臺灣 — 因應近期臺灣南部致災性豪雨所造成的損害，全球交易量暨註冊用戶數最大的虛擬資產交易所幣安，今天宣布將向本次受災最嚴重地區的幣安用戶空投價值高達一百二十萬美元的 BNB （約合新台幣三千五百萬元）。

平價小火鍋誰最厲害？全場大讚「這家」CP值超高

平價小火鍋誰最厲害？全場大讚「這家」CP值超高

她午餐點200元外送被說揮霍！一票人挺：快樂就好

她午餐點200元外送被說揮霍！一票人挺：快樂就好

「每月拿5000元生活費」被說廢　網傻了

「每月拿5000元生活費」被說廢　網傻了

和男友差7歲「約會要AA制嗎？」　兩派戰翻

和男友差7歲「約會要AA制嗎？」　兩派戰翻

關鍵字：

捐款Dcard

讀者迴響

熱門新聞

楊柳颱風最快明生成！路徑「一條路」直撲台灣

吳宗憲第4個女兒爆和陳零九過夜　慘遭冷凍

柯文哲遭求刑28年半　「強姦殺人都沒那麼久」

半導體100%關稅　川普點名台灣：榨乾英特爾

「準楊柳」恐中颱以上　專家示警南台灣注意

日預測「楊柳」直撲台灣　氣象粉專：強度中颱以上

蟑螂千萬別沖馬桶　日專家曝2後果

關稅帝君「晶片100%」失效？台董座：轉嫁給客戶

沈玉琳罹血癌！醫示警「4習慣害癌變」

川普關稅突變卦！　日本發現「稅率跟協議不一樣」

廣末涼子疑因超速釀禍

直擊／太香了！33位大咖AV女優抵台　「素顏真面目曝光」松機現奇景

吳宗憲健檢報告結果出爐　醫生差點哭出來

許瑋甯「挺8個月孕肚」過生日！

普發1萬有障礙！　財政部：限10月底前領完難處理

更多

最夯影音

更多

【毛毛巨犬現身】阿拉斯加犬機場接機！機長空姐全被圈粉XD

趙露思拒接直播帶貨 「不想跟公司分錢」

【驚悚瞬間】新疆網紅吊橋繩索斷裂　遊客墜溪谷致5亡24傷

【20樓層高】桃園移工詭掛高壓電線亡！　特搜隊搏命攀塔搬運

沈玉琳罹血癌 楊繡惠擔心：好像滿嚴重

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面