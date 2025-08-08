以為在網購！同事「1習慣」她超驚訝　一票人都會：就是舉手之勞

▲原PO沒有捐款的習慣，因此對同事的舉動感到訝異。（示意圖／記者曾筠淇攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

平時有捐款的習慣嗎？近日有網友發文透露，她有個同事連折扣都要AA，但沒想到竟然會捐款，而得知此事的她，頓時感到慚愧，大家平常也會固定捐款嗎？還是想到才捐？貼文曝光後，引起網友討論。

這名網友在Dcard上，以「難道一般人平常都會捐款」為標題發文，提到她日前看到同事在滑線上購物APP，基於好奇，她就詢問對方在買什麼，結果沒想到同事居然是在捐款。

原PO透露，同事平時買飲料，若有折扣也要AA，結果現在居然在捐款。原PO難以置信的同時，同事則說自己不是固定在捐款，但有滑到就會捐一點點，1、200元不算很多。

聞言，原PO實在慚愧，因為她點開APP就只是購物，看到捐款的廣告還會滑掉，並心想誰會點。而後她又問了幾個朋友，才得知蠻多人都會默默捐款，因此她就想知道，大家平常也都會捐嗎？是固定捐還是想到才捐？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「我才驚訝有人沒捐過款，幫助別人不是很本能的行為嗎」、「會啊，大叔跟你說，有些東西是做福報積陰德的，可能你還年輕」、「每個月固定捐給無國界醫生200元，好像超過5年了」、「會欸，就是舉手之勞的感覺，中發票的時候、獎金拿得特別多的時候都會去捐一下分享喜悅」、「我會固定捐，請慈善組織每月固定扣款，想到才捐有負擔感，我比較喜歡把事情安排好放著不管」。也有網友說，「記得一定要捐給有做事的團體、立案，最好是親自能去看環境跟福利的」。