火鍋店排隊！她問「很多人經濟狀況好？」　網曝關鍵：可以很愜意

▲火鍋店外常排滿人。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者曾筠淇／綜合報導

很多人會說現在萬物皆漲，唯有薪水不漲，不過，近日就有網友觀察到，不論是火鍋店還是烤鴨店，價格明明不算便宜，生意卻都還不錯，為什麼現在一堆人經濟蠻好的呢？貼文曝光後，引起網友討論。

這名網友在Dcard上，以「現在為什麼一堆人經濟蠻好的」為標題發文，提到有些火鍋店雖然不到很貴，但是也不便宜，結果客人仍不少；還有烤鴨價格比較貴，但下班時間還沒到，就已經排不少人；以及超過100元的便當，也有很多人在買。對此，她就想知道，是她的生活圈真的還不錯，還是過得不好的人不會出門吃飯？

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文曝光後，有網友認為，「其實不沉迷於車貸、房貸、下一代的話，生活是真的可以過得很愜意」、「因為大家發現省飯錢也買不起房，倒不如讓自己過爽一點」、「我是窮人，吃是我唯一消費得起的樂趣了」、「省這點錢也買不起房也不會讓未來更好，倒不如活得開心就好」、「沒錢買房，只能買火鍋」。

也有網友表示，「吃個火鍋、吃個烤鴨就是經濟好、生活圈不錯？倒不如說現在外食便當哪裡有低於100元？（台北市）」、「因為現在的外食物價就是居高不下啊」、「台灣人口密集吧，普通人能負擔大概一個月吃個三、四次，就能讓那些連鎖火鍋店高朋滿座了」、「火鍋、烤鴨誰會每天吃」、「你有想過嗎？說不定他們是久久吃一次好的，或是家人朋友慶生聚會」。話題引發討論。