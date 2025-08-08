車輪餅一個10元「攤販怎麼生存的？」　網曝內幕：上班族不能比

▲車輪餅價格通常不貴。（示意圖／ETtoday資料照）

記者曾筠淇／綜合報導

很多人喜歡吃的車輪餅，大多是銅板價，買起來壓力不大。不過就有網友發文表示，台南的紅豆餅一個只要10元，紅豆餅攤販為何可以把價格壓這麼低？這樣是怎麼生存下去的？貼文曝光後，也引起網友討論。

這名網友在Dcard上，以「紅豆餅到底是怎麼賺錢的啊」為標題發文，提到台南的紅豆餅大多一個10塊錢，如果想吃的話，一個人最多買3個就飽了，這樣也才30元。因此他就想知道，紅豆餅攤販是怎麼把價格壓這麼低的？又是怎麼生存的？

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「人家在體驗生活，你還擔心人家過不了日子，太有愛心了」、「這種東西成本比你想像中的低」、「賣吃的只要是一般大眾會吃的料理，其實很好賺，一般上班族根本不能比，家附近（直轄市郊區）開自助餐店的買了5間房、開早餐店的聽鄰居說也有4間房」、「我家附近賣刀削麵的賺到在越南買房，排骨酥的有房加店面，海產的有兩個房子，供你參考」。

還有網友表示，「在北部，一個10塊已經是我十多年前的價錢」、「高雄買過7塊的，好吃，不過離我家有點距離」、「台南東區買過一個20元的，但真的好好吃，還是忍不住用銅板砸它」、「紅豆餅上下限好高喔，有那種3個20元（小時候是3個10元），也有1個4、50元的」、「台北找不到10塊的吧，很多基本的都也要15～20元以上了」。

過去也曾有網友分享，「我原本同事，離職跑去賣紅豆餅，一個月大概6至7萬，工作時數也不會很長，在南投這邊，這薪水比很多人好了」。但也有網友透露，他賣過紅豆餅，銷量沒有大家想像中的這麼多，「如果是的話，我早就變成有錢人了」。