「台灣魔幻文學」登大阪世博！日觀眾驚艷：希望也在夢洲看到

▲文化部主辦「We TAIWAN」台灣文化世博，其中「魔幻台灣—台灣文學展」在大阪市中央公會堂展出。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／大阪報導

文化部「We TAIWAN 台灣文化in大阪．關西世博」接連推出活動，將台灣文化輸出國際！今（10）日「魔幻台灣—台灣文學展」在大阪市中央公會堂開展，將具有魔幻魅力的文學內容，結合展廳獨特的古蹟空間，呈現靈性又詩意的氛圍，有日本民眾參觀後驚艷讚歎，還說「希望也能在夢洲展出，不只是在這裡！」

▲展覽設計以「戲台」為概念，打造魔幻劇場形式展出。（圖／記者林育綾攝）



●百年古蹟打造「魔幻文學空間」

「魔幻台灣—台灣文學展」由國立台灣文學館策劃，即日起至8月20日在大阪市中之島「中央公會堂」的特別室展出。正逢日本的盂蘭盆節期間，特別選擇「魔幻」為主題引起共鳴，除了展出文學作品，還有繪畫、雕塑、數位多媒體、音樂。

大阪公會堂「特別室」建築有挑高的空間、炫麗彩繪、大片窗景，而在天花板及牆面上，還有日本彌生時代的傳說彩繪。因此「魔幻台灣」文學展配合百年古蹟，將具有魔幻魅力的文學內容，以「劇場」的方式呈現。

▲配合獨特的古蹟建築，融入台灣魔幻文學、繪畫、雕塑、多媒體、音樂等藝術。（圖／記者林育綾攝）



台文館的館長陳瑩芳親自導覽分享，展廳內搭了3組「戲台」，每座戲台的正面和背面都有展覽內容，總共6個主題。

而在每座戲台的中央，都設計能「穿透」的區塊，讓觀眾在參觀時，可以隱約跟對面的人互相對望，十分有趣。尤其靠近傍晚時分，整個室內空間受到光線變化影響，更有魔幻感。

▼觀眾在參觀時，可以隱約跟對面的人互相對望。（圖／文化部）

▼靠近傍晚時分，整個空間更有魔幻感。（圖／文化部）



戲台上融合了插畫家角斯角斯的畫作《怪生島》；還有土偶藝術家陳瑋軒，創作充滿怪誕色彩的精靈土偶。更有《鬼地方》、《夜官巡場》書籍封面圖像元素，巧妙融合，讓來參觀的日本民眾都紛紛讚歎。

▼戲台上融合了插畫家角斯角斯的畫作《怪生島》。（圖／記者林育綾攝）

▼土偶藝術家陳瑋軒，創作精靈土偶擺放在各個主題展區。（圖／文化部）

●3座戲台呈現「6大魔幻文學主題」

陳瑩芳介紹，6個主題從「原住民文學」談起，有達悟族的作家夏曼藍波安，創作《八代灣的神記》。

而談到台灣文學發展的長河，日治時代也佔重要一席之地，因此規劃「日本文化的影響」主題，透過日本作家的眼睛看台灣，像是西川滿、佐藤春夫。其中佐藤創作小說《女誡扇綺譚》，以台南安平為背景，描述他與朋友在廢棄大宅，追查女鬼真相的偵探故事。

▲原住民文學主題。（圖／記者林育綾攝）

▲日本作家佐藤春夫《女誡扇綺譚》，以台南為背景創作鬼故事。（圖／記者林育綾攝）

第3個主題「台灣民俗再發掘」，能看到「IP故事轉化」的始祖，是台灣作家許丙丁的《小封神》，他以台南廟宇為舞台來創作台語神怪小說和漫畫，描述台南的「諸神大亂鬥」，還有三太子騎腳踏車（風火輪）的畫面。

▼「台灣民俗再發掘」，能看到「IP故事轉化」的始祖。（圖／記者林育綾攝）

▼許丙丁的《小封神》，有三太子騎腳踏車（風火輪）的畫面。（圖／記者林育綾攝）

「當代通俗文學」主題，有許多發生在台灣校園、軍隊裡的鬼故事。「詩歌裡的魔幻」主題，不少代替亡者、生者說故事的作品，像是作家呂美親，以二二八受難者的角度來撰寫。

▼「當代通俗文學」主題，有許多發生在台灣校園、軍隊裡的鬼故事。（圖／記者林育綾攝）



▼「詩歌裡的魔幻」主題，不少作品代替亡者說故事。（圖／記者林育綾攝）



最後一個主題「小說的魔幻與寫實」，有日本民眾較熟悉的作品，像是吳明益《天橋上的魔術師》，這部甚至被節錄選為日本的高中教材。

還能看到陳思宏的《鬼地方》等作品，並有數位多媒體相機，讓觀眾拍「魔幻感的大頭貼」，拍完後掃QR Code就能下載收藏。

▼「小說的魔幻與寫實」主題，能看到吳明益的《天橋上的魔術師》，還能與阮光民畫的漫畫版合拍「魔幻大頭照」。（圖／文化部）

陳瑩芳說，台灣的魔幻寫實小說，寫實與魔幻交錯，經常用台灣人熟悉的時空來呈現異世界。例如《天橋上的魔術師》，就是在已拆除的「中華商場」為背景，是許多老台北人的記憶。當讀者一邊閱讀異世界，也能一邊審視自己的內心。

▲數位多媒體相機，讓觀眾拍出結合寫實與魔幻感的大頭貼。（圖／文化部）



●日本觀眾驚艷：應該也在夢洲展出

一位日本民眾片山先生分享，他很喜歡看台灣的電影，在參加夢洲的世博後，得知「We TAIWAN」系列活動的資訊，看到「魔幻台灣—台灣文學展」感覺很有趣，因此特地前來，並讚「比想像中更漂亮」。

還有兩名日本女性觀眾也讚歎，沒想到會這麼美，走進來覺得空間很棒，「好希望不只是在這裡，也應該到夢洲展出！」她們已經去過「VS.空間」參觀《台灣光譜》展覽，雖然以前從來沒去過台灣，也是第一次接觸，但非常喜歡。

▲▼「魔幻台灣—台灣文學展」吸引許多日本觀眾。（圖／文化部）

●台灣作家講座，場場預約爆滿

「魔幻台灣」文學展期間，特別規劃3場專題講座，場場都被預約爆滿，可見日本民眾對台灣的好奇，還有對魔幻題材的喜愛。首場由台灣作家張嘉祥、朱宥勳對談「聽見鬼神的語氣—從歌詞到故事的文學聲音」，吸引百位觀眾參與。

▼台灣作家張嘉祥、朱宥勳對談，吸引上百位民眾參與。（圖／記者林育綾攝）

接續在8月16、17日下午，各有一場講座，由小說家邱常婷主講「在神與獸之間：台灣奇幻文學與兒童小說中的魔魅想像」、甘耀明主講「映照殘酷的純真之眼—書寫台灣魔幻現實」。

▲「魔幻台灣—台灣文學展」在大阪市中央公會堂展出。（圖／記者林育綾攝）

●「We TAIWAN」持續至8月20日

「We TAIWAN」活動持續至8月20日，除了核心展覽「台灣光譜」持續在VS.空間展出，中央公會堂有「魔幻台灣—台灣文學展」，接著有「台灣電影的璀璨今昔」、「遺留未來VR360播映」、「放開你的頭腦」、「移動故事屋」等活動陸續展開。

有關「We TAIWAN 台灣文化 in 大阪．關西世博」更多資訊，可至「We TAIWAN」官網，或追蹤X、Instagram關注最新動態。