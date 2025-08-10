他九份訂房被無預警取消！房價狂飆2倍　民宿慘遭1星洗版狂轟

▲網友提早訂九份某民宿的「海景豪華雙床房」，卻突然被取消。（示意圖／翻攝Pexels）



圖文／CTWANT

一名網友為參加「2025 GOLD TRAIL淘金越野」馬拉松賽事，於6月11日透過訂房平台預訂九份某民宿的「海景豪華雙床房」，入住日期為9月27日，含稅價2250元。然而距離入住僅剩一個月時，業者透過平台通知「當天無法接待，請取消訂單」，令他相當錯愕。

該名旅客原以為業者臨時有事才無法接待，不料搜尋後發現，同房型已重新上架，價格飆至一晚5270元，此事讓他憤怒批評「活該國旅起不來」。

貼文曝光後引發網友不滿，不少人紛紛留言表示，「上個月也是遇到這種想加價的民宿，我接洽問報價完回家討論，一周後因為訂金是長輩處理，後來換長輩去接洽報價就漲了，跟著就來我這說之前報錯了，你要就加錢，不要就給別人了，真的很沒誠信」、「去國旅，不如去國外，難怪國旅做不起來」、「我待過的飯店都會叫我們幹這種事情，因為飯店取消你的訂單你也沒辦法怎樣，我拉高後你想再訂是你的事，更惡質的會故意把你的信用卡標記無效卡號，讓你訂單可以被免費取消，而且飯店方不用承擔任何後果，因為承擔的是消費者，他們會因為頻繁使用無效卡號而被記點，導致在訂房網站上信用不良，不易訂房，這就是白痴國旅，所以去年就金盆洗手不幹了，要搞這種事我不如去搞詐騙還賺比較多」。

但也有民宿業者表示，「身為九份業者很可惜讓你遇到這種事，每個行業都有一些老鼠屎，這間旅宿看起來也沒有合法」、「希望不要一竿子打翻一船人，我是恆春民宿業者，4/3號時的台灣祭，我因為自己失誤沒設定好房價，整個恆春差不多房型的雙人房都3000起跳，而我的booking和Agoda都是當成一般平日只賣1200，我也是認了，當天整間民宿訂滿，少賺數萬元，誠信經營才是正道」。

不少網友也湧入該民宿評論區刷1星評價，Google評分瞬降至1.7顆星，留言痛斥「惡意漲價」、「吃相難看」。然而根據《TVBS新聞網》的報導，民宿管家表示，因個人職涯規劃將於9月中離職，因此提前關閉平台並交由新任管家接手。她強調，平台上重新上架與價格調整均由新管家決定，並非她本人操作。

針對退訂爭議，管家表示，該筆訂單並未預付訂金，不涉及退費問題，且當時平台訊息內容分為「同意」與「不同意」取消，若旅客選擇不同意，業者仍會照原價提供住宿，但對方最終選擇同意取消。她認為旅客未直接與她聯繫便公開指控，導致商譽受損，對部分網友的負面留言不排除採取法律行動。

