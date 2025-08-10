　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

他九份訂房被無預警取消！房價狂飆2倍　民宿慘遭1星洗版狂轟

提早3個月訂房！他遭九份業者取消訂位「房價漲2倍」　內行人揭邪惡手法

▲網友提早訂九份某民宿的「海景豪華雙床房」，卻突然被取消。（示意圖／翻攝Pexels）

圖文／CTWANT

一名網友為參加「2025 GOLD TRAIL淘金越野」馬拉松賽事，於6月11日透過訂房平台預訂九份某民宿的「海景豪華雙床房」，入住日期為9月27日，含稅價2250元。然而距離入住僅剩一個月時，業者透過平台通知「當天無法接待，請取消訂單」，令他相當錯愕。

該名旅客原以為業者臨時有事才無法接待，不料搜尋後發現，同房型已重新上架，價格飆至一晚5270元，此事讓他憤怒批評「活該國旅起不來」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文曝光後引發網友不滿，不少人紛紛留言表示，「上個月也是遇到這種想加價的民宿，我接洽問報價完回家討論，一周後因為訂金是長輩處理，後來換長輩去接洽報價就漲了，跟著就來我這說之前報錯了，你要就加錢，不要就給別人了，真的很沒誠信」、「去國旅，不如去國外，難怪國旅做不起來」、「我待過的飯店都會叫我們幹這種事情，因為飯店取消你的訂單你也沒辦法怎樣，我拉高後你想再訂是你的事，更惡質的會故意把你的信用卡標記無效卡號，讓你訂單可以被免費取消，而且飯店方不用承擔任何後果，因為承擔的是消費者，他們會因為頻繁使用無效卡號而被記點，導致在訂房網站上信用不良，不易訂房，這就是白痴國旅，所以去年就金盆洗手不幹了，要搞這種事我不如去搞詐騙還賺比較多」。

但也有民宿業者表示，「身為九份業者很可惜讓你遇到這種事，每個行業都有一些老鼠屎，這間旅宿看起來也沒有合法」、「希望不要一竿子打翻一船人，我是恆春民宿業者，4/3號時的台灣祭，我因為自己失誤沒設定好房價，整個恆春差不多房型的雙人房都3000起跳，而我的booking和Agoda都是當成一般平日只賣1200，我也是認了，當天整間民宿訂滿，少賺數萬元，誠信經營才是正道」。

不少網友也湧入該民宿評論區刷1星評價，Google評分瞬降至1.7顆星，留言痛斥「惡意漲價」、「吃相難看」。然而根據《TVBS新聞網》的報導，民宿管家表示，因個人職涯規劃將於9月中離職，因此提前關閉平台並交由新任管家接手。她強調，平台上重新上架與價格調整均由新管家決定，並非她本人操作。

針對退訂爭議，管家表示，該筆訂單並未預付訂金，不涉及退費問題，且當時平台訊息內容分為「同意」與「不同意」取消，若旅客選擇不同意，業者仍會照原價提供住宿，但對方最終選擇同意取消。她認為旅客未直接與她聯繫便公開指控，導致商譽受損，對部分網友的負面留言不排除採取法律行動。

延伸閱讀
辣妹飛撲抱27歲男雙雙墜樓1死1命危　驚悚畫面流出
基隆路邊車內驚見男屍　倒臥後座冒屍斑死亡多日
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
540 2 1931 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
襪子也有毒！醫師示警「4款別買」：恐藏一級致癌物
楊柳路徑再度南修！恐直撲北台　最新暴風圈預測曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

他九份訂房被無預警取消！房價狂飆2倍　民宿慘遭1星洗版狂轟

手機內建天氣App「預報不準」？　氣象署揭真相：少了關鍵一步

楊柳颱風估「直接穿越北台灣」時間點曝！持續長胖挑戰中級強度

年輕律師涉詐消息頻傳！他曝行業「低薪內幕」：淪詐團免洗筷

69歲男治7年「肝炎變肝癌」怒揍醫生　台大醫院發聲！

日本作家栖來光現身「We TAIWAN」　吐心聲：理解文化部長流淚原因

襪子也有毒！醫師示警「這4款別買」：恐藏一級致癌物

楊柳路徑再度南修！恐直撲北台　最新暴風圈預測曝光

追求乳溝！她隆乳完瘋狂按摩…假體移位「慘變三眼怪」

便當雞腿咬起來怪怪的…他見雞皮剝開「驚悚一幕」帶妻掛急診

趙露思幫經紀人求職　「反正在我這沒得幹了」

李多慧來台灣3年　「保護膜不撕」台化了

【博愛座誰能坐】視障女被阿姨嗆「憑什麼坐」

【玩命狂飆】砂石車國道蛇行超車！疑煞不及釀5車追撞

Melody《熱吵店》畢業爆哭！　謝沈玉琳照顧盼他「早日康復」

【3歲就會做家事】小班弟弟每天下課都自己洗碗 堅持7個月超棒！

逼問視障女「憑什麼坐博愛座」　下秒阿姨腦羞：還玩手機騙誰

【3顆小丸子】誰的「紫色糰子串」放在地板上了？

【北投連環車禍】22歲駕駛紅燈煞不住！猛撞2車釀4傷

【以後就交給你帶娃了】熟睡女嬰突然爆哭媽沒輒　見爸爸就秒笑！

他九份訂房被無預警取消！房價狂飆2倍　民宿慘遭1星洗版狂轟

手機內建天氣App「預報不準」？　氣象署揭真相：少了關鍵一步

楊柳颱風估「直接穿越北台灣」時間點曝！持續長胖挑戰中級強度

年輕律師涉詐消息頻傳！他曝行業「低薪內幕」：淪詐團免洗筷

69歲男治7年「肝炎變肝癌」怒揍醫生　台大醫院發聲！

日本作家栖來光現身「We TAIWAN」　吐心聲：理解文化部長流淚原因

襪子也有毒！醫師示警「這4款別買」：恐藏一級致癌物

楊柳路徑再度南修！恐直撲北台　最新暴風圈預測曝光

追求乳溝！她隆乳完瘋狂按摩…假體移位「慘變三眼怪」

便當雞腿咬起來怪怪的…他見雞皮剝開「驚悚一幕」帶妻掛急診

民進黨性平部主任遭肉搜「老公是香港人」　青鳥出征灌爆：滾下台

賓利推出「全新客製化選項」！內裝風格突破極限　材質＆顏色隨你配

他九份訂房被無預警取消！房價狂飆2倍　民宿慘遭1星洗版狂轟

「新台灣人」喬納森投入TPBL職籃選秀　鬥志、即戰力將成兩大優勢

邱鎮軍認了「買雲豹打雲豹」　賴品妤：台股上千家偏要贊助我？

《鬼滅之刃 無限城》光預售就賣到快破億！滿座率62%前所未見

手機內建天氣App「預報不準」？　氣象署揭真相：少了關鍵一步

楊柳颱風估「直接穿越北台灣」時間點曝！持續長胖挑戰中級強度

年輕律師涉詐消息頻傳！他曝行業「低薪內幕」：淪詐團免洗筷

《失控夜班》真實醫護噩夢搬上大銀幕！　揭露醫療崩壞下的極限求生

林逸欣「富養長大」成長影片感動萬人　父母超用心陪伴！網讚：模範家庭

生活熱門新聞

襪子也有毒！醫師示警「這4款別買」

鬼門開晚1個月「好兄弟又餓又兇」　專家回應了

楊柳路徑再度南修！恐直撲北台

楊柳颱風估「直接穿越北台灣」時間點曝！

雞腿咬起來怪怪的！他見驚悚一幕帶妻掛急診

台灣關稅疊加20%　網炸鍋：難怪要保密

男「肝炎變肝癌」揍醫生　台大醫院發聲

遊北海道「這樣吃哈密瓜」被罵！彎彎道歉了

詐騙26人300多萬！他被關出來「高調拍抖音」

清華幫淪台積電內鬼　學者嘆不意外

即／高雄自來水管突爆管！6500戶無預警停水

大樹藥局「奶粉換顯卡」　網：變許願池了

手機天氣App不準？氣象署：少了關鍵一步

年輕律師頻涉詐！他曝行業低薪內幕

更多熱門

相關新聞

這款iPhone太猛了！從飛機上掉落　竟完好無損「順利開機」

這款iPhone太猛了！從飛機上掉落　竟完好無損「順利開機」

許多人使用手機或其他3C產品，都怕不小心摔到會壞掉。最近國外有一名女子普蘭格（Ashley Prange）的iPhone 16 Pro從飛機上掉落，事後在一處森林尋獲她的手機，驚喜的是，手機完好無損、螢幕沒有破裂，甚至能順利開機，僅手機套有些微破損。普蘭格將這起事件分享到社群，引發熱烈討論。

「母乳冰淇淋」紐約排爆！民眾試吃驚呆

「母乳冰淇淋」紐約排爆！民眾試吃驚呆

旅館房間恐比醫院髒　6大細菌熱點別碰

旅館房間恐比醫院髒　6大細菌熱點別碰

加州驚見野豬「變成霓虹藍」　官員示警

加州驚見野豬「變成霓虹藍」　官員示警

「水瓶滿月」來襲適合斷捨離

「水瓶滿月」來襲適合斷捨離

關鍵字：

周刊王九份國旅訂房

讀者迴響

熱門新聞

美女停車場彎腰！淫男看到受不了　推入車內侵犯

林逸欣「富養長大」影片感動萬人

襪子也有毒！醫師示警「這4款別買」

鬼門開晚1個月「好兄弟又餓又兇」　專家回應了

魏如萱「突PO小10歲長髮帥哥照」身分曝

楊柳路徑再度南修！恐直撲北台

楊柳颱風估「直接穿越北台灣」時間點曝！

雞腿咬起來怪怪的！他見驚悚一幕帶妻掛急診

台灣關稅疊加20%　網炸鍋：難怪要保密

男「肝炎變肝癌」揍醫生　台大醫院發聲

討債男女亂喊岳東華還錢　遭送辦

21歲軍人深夜墜樓　重傷死亡！

女友就坐副駕　色男換到後座「照顧」她閨蜜！卻傳出叫喊聲

遊北海道「這樣吃哈密瓜」被罵！彎彎道歉了

詐騙26人300多萬！他被關出來「高調拍抖音」

更多

最夯影音

更多

趙露思幫經紀人求職　「反正在我這沒得幹了」

李多慧來台灣3年　「保護膜不撕」台化了

【博愛座誰能坐】視障女被阿姨嗆「憑什麼坐」

【玩命狂飆】砂石車國道蛇行超車！疑煞不及釀5車追撞

Melody《熱吵店》畢業爆哭！　謝沈玉琳照顧盼他「早日康復」

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面