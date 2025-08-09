「母乳冰淇淋」紐約排爆！　民眾試吃驚呆：讓我心裡一震

　
紐約限量「母乳冰淇淋」引排隊潮　民眾心裡一震：跟想像完全不一樣

紐約限量「母乳口味冰淇淋」引爆朝聖潮　現場民眾一口驚呼：跟想像完全不一樣

▲OddFellows與Frida聯手推出「母乳靈感冰淇淋」，限量供應。（圖／翻攝自 Frida）

圖文／CTWANT

美國紐約布魯克林的知名冰淇淋品牌OddFellows Ice Cream Co.與嬰兒用品公司Frida近期聯手，推出一款以「母乳」為靈感的限量冰淇淋，為慶祝Frida新上市的2合1手動吸乳器造勢。雖然名稱聳動，實際上並沒有加入人類母乳，而是用富含營養與抗體的「脂質體包覆型牛初乳」（liposomal bovine colostrum）入味，限量供應至8月10日，每日只送50杯免費試吃，更吸引全美消費者上網下單宅配。

據《紐約郵報》報導，位於紐約DUMBO的OddFellows門市，特地在玻璃窗與鏡面貼上「乳房」造型貼紙，製造話題氛圍。許多民眾抱著好奇心排隊，有人是路過臨時加入行列，也有人專程走上好幾公里，只為嚐一口「傳說中的母乳味」。

其中，48歲的加州遊客Charlene Rymsha坦言，自己小時候曾被哺乳多年，「但完全不記得那個味道，入口還是讓我心裡一震」，她覺得口感比一般冰淇淋更細膩。不過她的朋友、61歲的Dale Kaplan則笑說：「其實所有冰淇淋不都是『乳製品』嗎？只是叫法不同而已。」也有人原本以為會有鹹味，結果發現入口偏甜，甚至有人形容「像蛋糕糊」。

另據Frida官方說明，這款「母乳冰淇淋」以鮮奶、鮮奶油、脫脂奶粉、蛋黃與糖為基底，再加入蜂蜜與果汁，並融入特殊成分，脂質體包覆型牛初乳（liposomal bovine colostrum）。牛初乳在牛奶與人類母乳中皆含有豐富營養與抗體，美國疾病管制與預防中心（CDC）指出，其高營養價值與免疫保護效果廣為人知

Frida表示，這款冰淇淋的風味帶有甜中帶鹹的層次感，搭配細緻滑順的口感，除了能在布魯克林OddFellows門市免費試吃，消費者也可透過Frida官網購買品脫裝，享全美宅配服務。雖然評價不一，但大多數民眾認為這是一次有趣的體驗，有人更笑說「如果有機會，真想試試真正的母乳冰淇淋」。只能說限量供應的話題性，加上新奇的「母乳」概念，果然吸引不少民眾朝聖嘗鮮。

