「水瓶滿月」來襲適合斷捨離　4星座朋友圈大洗牌

▲朋友多、社交圈廣是好事嗎？（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

星象變化，可能影響生活日常，塔羅牌老師艾菲爾指出，8月9日將迎來水瓶座滿月，同時帶來「斷捨離式的清醒」，使人們開始重新審視人際互動，而水瓶象徵群體、關係網絡和集體價值，滿月釋放的能量也讓人更容易察覺朋友圈中的不平衡、虛假或消耗。因此艾菲爾老師點出4個星座，這段期間適合整理朋友圈，找回人際的自在與真誠。請同時參考太陽、上升星座。

●金牛座：結束表面關係，回歸深度連結

[廣告]請繼續往下閱讀...

金牛座習慣維持關係的穩定與長久，即使某些朋友早已無話可說，也會出於習慣或禮貌繼續聯繫。然而水瓶滿月就像一面鏡子，讓金牛座開始察覺，有些朋友只能同樂無法共苦；所以這段時間金牛可能會面臨人際關係中的失望，也可能因價值觀差距與某些人逐漸疏遠。

建議金牛不必強求每段關係都要延續，用時間篩選真心，與其把力氣花在經營不對頻的關係，不如留給真正懂自己並給予支持的少數摯友。縱使重整朋友圈的過程會帶來一點孤獨感，但也會換來更深刻的情誼。

●雙子座：社交能量過載，學會選擇聯繫

雙子座一向是社交圈裡的閃亮星星，朋友多、活動多、話題不斷，但水瓶滿月帶來一種「社交疲乏」的提醒，雙子可能突然察覺某些聚會變得無聊、某些朋友話不投機，甚至懷疑自己是否一直在人際上投入太多卻收穫太少。這段時間，雙子該停下腳步，重新檢視「誰讓你感到快樂，誰在消耗你」，特別是那些只會來抱怨、從不給正能量的朋友，更應該適度遠離。

建議雙子試著將時間留給讓自己真正輕鬆、開心的人，減少無效社交，精神會明顯清爽許多。

●天蠍座：解除隱性競爭，退出能量場域

對天蠍座來說，朋友圈從來不只是表面熱鬧，更多的是能量與信任的交換；天蠍對人觀察細膩，總能敏銳察覺對方的暗流，但這次水瓶滿月會使天蠍正視某些「假裝沒發現」的友誼真相，比如某些人其實一直在與自己暗中較勁、言語裡藏刀，或默默消耗彼此間的信任。因此天蠍開始思考是否該退出某些朋友圈，不會正面衝突，但會在內心靜靜地劃下界線。

建議天蠍這段時間更珍惜真正坦誠、沒有算計的互動，主動遠離那些讓自己心累的能量場域；適當斷開這些負面連結，才能真正保護屬於自己的情緒邊界。

●處女座：停止過度付出，重新定義界線

處女座總是默默為朋友付出，願意傾聽、協助、陪伴，不希望成為麻煩別人的人，但水瓶滿月的到來會讓處女座驚覺，自己的好意是不是被人當成理所當然，當某些朋友對自己的依賴變成負擔，心裡也會慢慢出現疲憊感。這段時間處女座會開始檢視，哪些關係是真心回應，又有哪些人只是在消耗自己，不再想做永遠的幫手，而是希望擁有對等的關係。

建議處女座開始學會說「不」，劃出明確界線，保護自己的能量；不需要每段關係都圓滿，誠實面對自己想要的，才是這波滿月給處女座的成長禮物。

◎民俗信仰僅供參考，請勿過度迷信！

延伸閱讀

▸ 新人履歷亮眼上班卻連5天遲到早退！ 鬧上勞工局才發現是「職業級騙子」

▸ 千萬捐款跳票！40歲男狂捐錢做慈善 死後遭發現「全是偷的錢」

▸ 原始連結