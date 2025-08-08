加州驚見野豬「變成霓虹藍」　官員示警：毒素恐擴散至多種動物

▲美國加州蒙特利縣近日出現一批野豬體內肌肉及部分皮膚竟呈現出鮮明的霓虹藍色。（圖／翻攝自imgur／GlendilTEK）

圖文／CTWANT

美國加州蒙特利縣近日出現一批野豬，在誤食含有抗凝血滅鼠藥「敵鼠酮」的殺蟲劑後，體內肌肉及部分皮膚竟呈現出鮮明的霓虹藍色。對此，加州魚類和野生動物部發出警告，提醒其他常見野生動物如鵝、鹿、熊等也可能遭受類似污染，呼籲民眾及獵人避免食用疑似受毒害的動物。

根據外媒的報導，加州魚類和野生動物部指出，加州58個縣中有56個縣皆有野豬出沒，這些野豬為家豬與野豬的雜交種，屬於雜食性動物，會食用草、老鼠等多種動物性食物。由於敵鼠酮具有防止血液凝固的作用，攝入後會引發嚴重內出血，進而導致肌肉變色。

城市誘捕野生動物控制中心負責人丹伯頓透露，今年3月首次收到野豬腸道出現「藍莓藍」色彩的報告，這種鮮艷的藍色並非淡淡顏色，而是接近霓虹燈般亮眼。丹表示，野豬可能直接吃到染色誘餌或誤食已被感染的其他獵物。

事實上，內布拉斯加大學2018年研究發現，在農業區及住宅區附近採集的野豬樣本中，超過8%帶有鼠藥殘留，熊的污染比例更高達83%。該研究警告，戶外施用的殺蟲劑經雨水沖刷後進入水體，透過食物鏈逐步擴散，對生態系造成嚴重影響。

加州魚類和野生動物部提醒，並非所有受污染的野豬內臟都會呈現明顯藍色，色澤強弱取決於動物何時以及食用了多少毒藥。雖然人體中毒通常需多次暴露，但少量攝入仍可能導致嗜睡、意識模糊等症狀。

