旅館房間恐比醫院髒10倍！　專家點名「6大細菌熱點」入住先別碰

抵達飯店房間時，映入眼簾的可能是閃閃發亮的桌面與整齊的床鋪，但專家警告，許多隱藏角落恐暗藏大量細菌與病毒，甚至超過醫院的安全標準。美國休士頓大學研究發現，部分旅館房間的細菌量比醫院規範高出10倍，還檢測出糞便型細菌。

根據《Travel & Leisure》與《Fox News Digital》報導，研究指出，由於清潔人員通常僅花約30分鐘打掃一間房，部分物品幾乎不會清洗。義大利Canne Bianche Lifestyle Hotel房務主管恩札・拉泰雷尼亞（Enza Laterrenia）坦言，像裝飾枕與床尾的裝飾布幾乎從不清洗，厚重的羽絨被也多半只換床單不洗本體。

加州聖地牙哥旅遊顧問瑪麗亞・狄亞哥（Maria Diego）提醒，房內的電燈開關、遙控器、電話聽筒等「高接觸點」是細菌溫床，電話聽筒尤其令人作嘔，幾乎沒有人會清潔它。地毯同樣藏汙納垢，不少高檔飯店已改用木地板或區域地毯。

浴室雖看似潔淨，實際上也不遑多讓。根據WaterFilterGuru.com 2023年的調查，浴缸細菌量恐達馬桶座的40倍，尤其按摩浴缸更難徹底消毒。狄亞哥直言，除非是高級五星飯店且為非按摩款浴缸，否則她絕不泡澡。

其他容易被忽略的區域包括吊扇、窗簾桿、蓮蓬頭與床頭的充電插座等。馬里蘭州Royal Expression Travels創辦人拉戴爾・卡特（LaDell Carter）指出，若一進房就發現插座滿是灰塵、燈具積垢，代表房務可能只做了表面功夫。

此外，玻璃杯與冰桶也是高風險物品，有報導揭露部分旅館只是用抹布擦拭玻璃杯，並未更換或高溫消毒。卡特建議，最好先用熱水沖洗杯具；冰桶必須搭配內襯袋使用，因曾有飯店爆發諾羅病毒，原因之一就是有住客嘔吐在冰桶中。專家提醒，入住時應主動檢查房間細節，必要時攜帶自備飲具與小型保冷箱，若發現嚴重問題，應立即通知櫃檯。

