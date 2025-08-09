這款iPhone太猛了！從飛機上掉落　竟完好無損「順利開機」

▲國外一名女子的手機iPhone 16 Pro從高空2600英尺（約800公尺）掉落，竟完好無損還能順利開機。（圖／翻攝自Instagram／ashprange）



圖文／CTWANT

許多人使用手機或其他3C產品，都怕不小心摔到會壞掉。最近國外有一名女子普蘭格（Ashley Prange）的iPhone 16 Pro從飛機上掉落，事後在一處森林尋獲她的手機，驚喜的是，手機完好無損、螢幕沒有破裂，甚至能順利開機，僅手機套有些微破損。普蘭格將這起事件分享到社群，引發熱烈討論。

據外媒《9to5Mac》報導，國外一名女子普蘭格是位環保人士，日前她搭乘一架小飛機在德國上空拍攝影片，但她的手機iPhone 16 Pro不小心從手中掉落，直接從2600英尺（約800公尺）高空墜落地面，而小飛機正以110節速度（約時速203公里）飛行中。

普蘭格降落後，原本不抱期待的她，試試看打開iPhone內建的「尋找功能」，看到手機最後定位在萊茵河谷，剛好位於她的表妹住處附近的一座茂密森林深處。普蘭格本來想放棄，但想起自己的信用卡和駕照都在手機套裡，所以動身去找看看手機。

一行人在森林裡找了幾個小時，普蘭格成功找到掉落的手機，最令他們震驚的是，她的iPhone 16 Pro完好無損，螢幕沒有破裂外還能順利開機，外觀只看到手機套有些微受損。普蘭格推測，手機沒損壞要歸功於她的Bellroy皮夾式手機套，當然還有蘋果的製作品質。

普蘭格將這起奇蹟事件分享到社群Instagram，並驚呼「簡直不可思議！」，還附上她手機從飛機上掉落到地面期間捕捉到的畫面，像是手機在玩跳傘體驗。不少網友對此感到驚奇，紛紛留言讚嘆，「蘋果該找妳買下那段畫面耶，最好的廣告」、「看完手機掉落的影片，以為我也玩了一場高空跳傘」。

