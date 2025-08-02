曹興誠認了「民進黨請我推動罷免」　徐巧芯驚：他真這樣講耶

▲聯電創辦人曹興誠近日在臉書寫下「民進黨請我推動罷免，又拒絕我的建議」。（圖／記者李毓康攝）

記者柯沛辰／綜合報導

726大罷免失敗收場，綠營內部檢討聲浪四起。反共護台志工聯盟召集人、聯電創辦人曹興誠近日分析失利原因時，還認了「民進黨請我推動罷免，又拒絕我的建議」。對此，國民黨立委徐巧芯第一時間截圖驚呼「他真的這樣講耶」，並呼籲認為罷免都是公民推動的人「可以醒醒了」。

曹興誠7月31日在臉書發文分析，罷團沒有政黨組織，也沒有政治意圖，完成二階連署以後，應該就是民進黨的事了。當時民進黨應該利用24：0的優勢，呼籲團結，要求國民黨給出承諾，一要恢復憲法法庭的正常運作，二要恢復立法院的「程序正義」，不再以暴力獨裁的方式立法。

曹興誠指出，如果國民黨給出承諾，則罷免理由消失，罷團即可解散。但如果國民黨不同意，罷免理由則完全正當，民進黨即可全黨動員，大罷免也必定成功，「可惜民進黨沒有把握這樣的契機，一方面請我繼續推動罷免，一方面卻又拒絕我的建議。」

曹興誠認為，民進黨應該先確定三階罷免以後，四階由什麼人來候選？在三階開始，即由這位四階候選人領軍，以民進黨候選人爲主，罷團爲輔，如此才能結合戰力，取得勝利。結果民進黨不但不肯指定候選人，還嚴禁任何黨員做任何表態。這樣就讓民進黨公職人員，為了避嫌，不敢積極投入罷免活動。然後藍營全面動員，大罷免難免失敗。

貼文一出，徐巧芯立刻截圖，直指曹興誠終於承認，民進黨是這次罷免的幕後推手，「好喔，曹興誠發文說大惡罷是『民進黨請曹興誠』推動的。你沒有看錯，他真的這樣講耶。還在說跟大惡霸跟民進黨沒關係的，都是『公民』要推的，可以醒醒了。你們的道士總司令已經開示了：就、是、民、進、黨！」

支持者看完也紛紛留言驚呼，「明眼人都了然於心」、「到底是誰拿『誠實豆沙包』給他吃的啦」、「次元切割刀切得真快」、「公民本來是很神聖的兩個字，現在被綠營弄得一文不值、人見人嫌」，但也有人感嘆「最輸的是全體民眾」掀起熱議。