選前錄影首曝光！劉寶傑神預言大罷免「全命中」　網讚：人間清醒

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選前錄影首曝光！劉寶傑神預言大罷免「全命中」　眾人讚：人間清醒

▲劉寶傑日前受邀到資深媒體人姚惠珍主持的上報《人生逍姚遊》網路節目。（圖／翻攝自Facebook／姚惠珍）

▲劉寶傑受邀到資深媒體人姚惠珍主持的上報《人生逍姚遊》網路節目。（圖／翻攝自Facebook／姚惠珍）

記者董美琪／綜合報導

資深媒體人劉寶傑726罷免投票日前，接受媒體人姚惠珍的網路節目訪問，選後（30日）節目釋出投票前的錄影幕後片段，只見劉寶傑跟大家想法不同，最後推測結果全中，讓網友忍不住再讚嘆，「笑死，這集留言跟上集留言差超多，上集一堆罵寶傑、說他腦子不清楚」、「寶傑好有學問，相比現在記者真的要多讀書」。

上報360《人生逍姚遊》邀請劉寶傑上節目，錄影時間為726罷免前，主持人姚惠珍錄影空檔聊了一些選舉情勢，她提及戰鬥藍發起人趙少康取消東非旅遊，留下來投罷免票，趙還開玩笑稱已經跟獅子視訊過了，不過外界解讀藍軍壓力大，趙少康因此取消行程，「寶傑哥怎麼看他的動作是什麼意思？」

劉寶傑則直言，「不會不會，過了，趙一定覺得情勢好他才會留，情勢不好他一定跑啊，那天一定是這樣子，好我為大家留下來，那不好一定跑了，這我一定這樣啊。」他認為從人性上來看，狀況好才要留啊，結果藍軍果然大獲全勝。

至於台中怎麼看呢，劉寶傑表示去看台灣民意調查基金會資料，台中市只有三成五贊成罷免，若再打個7折，「台中連過25%都很難」。另外，雖然桃園牛煦庭好像也有點危險，但劉寶傑認為，「現在只要看一個人，看葉元之啊」。姚惠珍直言「葉元之一定倒的啊～」，不過劉寶傑不以為意，搖頭認為不太可能。

姚惠珍接著追問「等一下，那傅崐萁都不會倒嗎？」劉寶傑一臉不可能地笑說「傅崐萁從來不會倒，傅崐萁怎麼會倒呢」。投票結果，果然跟劉寶傑推測的一樣，讓許多網友紛紛留言，「寶傑真的神，完全預言中結果」、「難怪分上下集，因為投票前不能談民調，而且還都說中了」、「綠色同溫層對罷免都超樂觀，現在看起來LBJ算是人間清醒」、「希望能再復出」、「看完上下集，寶傑政治看得透徹」。

談到離開《關鍵時刻》節目，劉寶傑表示「我覺得《關鍵》是做好這個角色後傳承下去」並說《關鍵》有一點很特別，有時這題網路上比較好，有時則相反。話鋒一轉，姚惠珍立刻問「寶傑哥有沒有可能在網路世界復出？」對此劉寶傑回應，「如果我今天年輕10歲，我當然就會說有可能了，但是現在我也不知道，就是說，人生你不要去設定太遠的目標，對我來講，我現在的目標就很簡單，深蹲、硬舉、握推，各超過100公斤」，劉寶傑沒有把話說死，但目前是以健康生活為第一優先。 

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