民進黨粉專大酸「藍白忙著反罷」　網友洗版狂轟：你們不要大罷免啊





▲民進黨酸藍白忙反罷、忙公投。（圖／翻攝自Facebook／民進黨）

記者郭運興／台北報導

川普政府今（1日）公布台灣適用的稅率為20%，藍白則齊聲砲轟賴政府黑箱談判、被日韓打趴。對此，民進黨粉專發文回擊，大酸藍白兩黨忙反罷、忙公投？也別忘了關心台灣，少噴口水，多做好事，朝野都有責任讓台灣一起更好。未料，貼文一出網友不買單，紛紛留言砲轟「貴黨不也就是忙罷免」、「那你們就不要大罷免啊」、「自己提出罷免 然後說人忙著反罷免，這邏輯會不會太無敵」、「好意思說別人喔」、「你要不要聽聽你在講什麼」。

民進黨粉專稍早發文表示，美國公布對台灣的暫時性關稅，從32%變成20%，賴清德總統隨即召開記者會，說明政府將持續與美國協商，為台灣爭取最大的空間和利益。

民進黨表示，此外，連日來的豪大雨，造成中南部災情不斷，許多民眾的家園，正在等待復原。卓榮泰院長及行政團隊也成立雲嘉南災害復原前進指揮所 並推出多項補助措施，盡力與地方政府一起協助災民。

民進黨批評，但在這個外部、內部都有重大挑戰的時刻，大家卻看到國民黨和民眾黨這個週末依然有多場大型政治集會。光是8/2（六）這天，兩黨在新北、台中、南投、屏東，一天合計就有高達四場政治造勢活動。

民進黨強調，挑戰當前，大家只能呼籲：請在野黨共同關心台灣人民真正在意的重大議題。藍反罷、忙公投？也別忘了關心台灣。少噴口水，多做好事，朝野都有責任讓台灣一起更好。

但此篇貼文點燃網友怒火，紛紛湧入留言區砲轟「執政不力，監督在野很給力」、「貴黨不也就是忙罷免」、「誰在執政？那你們就不要大罷免啊」、「自己提出罷免 然後說人忙著反罷免，這邏輯會不會太無敵」、「貴黨好意思說別人喔」、「怎麼有臉發這種文」、「你要不要聽聽你在講什麼」。