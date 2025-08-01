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大罷免失敗怪「普發1萬」？陳柏惟：還這樣想的人可以下車了

▲▼前立委陳柏惟。（圖／記者杜冠霖攝）

▲前立委陳柏惟直言，還認為「普發1萬」是大罷免敗因的台派支持者，真的可以慢慢下車了。（圖／記者杜冠霖攝）

記者柯沛辰／綜合報導

726大罷免剛剛落幕，但各方對失敗原因都各執一詞。如今2份最新民調顯示，多數藍白支持者、中間選民均認為失敗原因在於「罷免無正當性」，但至今大多數綠營支持者仍認為「普發1萬」是失敗主因，顯示雙方認知落差懸殊。對此，前基進黨立委陳柏惟直言，還抱持這種想法（普發1萬是失敗主因）的人，真的可以慢慢下車了。

陳柏惟7月31日在主持節目時表示，根據《美麗島電子報》與《震傳媒》最新民調，民進黨與總統賴清德的信任度，已從大罷免前的相對高點，到現在逐步持平，如今不信任度更是大幅上升，這已經不只是「死亡交叉」，而是「超級大叉」，這是相當嚴重的警訊。

陳柏惟指出，大罷免在外界眼中仍是「藍綠對決」，每當這種藍綠對決的氣氛愈強，中間選民不希望政治味那麼濃厚，就會傾向隨便找個黨來支持，所以這次好感度最高的其實是民眾黨。

陳柏惟認為，面對現在這種情勢，台派支持者們應盡早離開這種無效的情緒與攻擊，若現在還抓著「普發1萬」這個原因不放，真的可以找個地方慢慢下車了，包括做醜圖卡的人。他指出，以前台派圖卡都做得漂漂亮亮，現在看到這些醜圖卡，「老實說都不知道該說什麼」。

陳柏惟說，從選後民調來看，這次投下不同意票的族群主要來自藍白與中間選民，3個族群的核心原因均是「罷免無正當性」，唯獨綠營支持者認為是「普發1萬」，所以他必須說，因為普發1萬而去投不同意的人，這件事是不存在的。

陳柏惟指出，對不同意的人來說，「理由就是罷免無正當性」、「不信任賴清德」，認為「普發1萬」是敗因的都是綠的，也就是說，繼續拿普發1萬來玩，對於扭轉戰局是沒有任何幫助的，「這段期間大家開開心心玩玩，宣洩情緒一下就好。」

根據《震傳媒》民調，國民黨支持者投下罷免票的3個原因由高到低依序分別是「罷免無正當性」、「賴清德執政不佳／不信任投票」；民眾黨支持者是「罷免無正當性」、「不希望一黨獨大（要制衡）」；民進黨支持者是「民進黨反對普發1萬」、「罷免區藍大於綠」。

 
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