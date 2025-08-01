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25案全否決！中選會今公告726罷免投票結果　所餘任期不得再提罷免

▲▼726大罷免國民黨大獲全勝，罷免結果出爐後台北市長蔣萬安率台北市五名立委羅智強、徐巧芯、李彥秀、賴士葆、王鴻薇共同召開記者會。（圖／記者湯興漢攝）

▲726大罷免國民黨大獲全勝。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳家祥／台北報導

中央選舉委員會今（1日）舉行委員會議，審查第11屆立法委員罷免案24案暨新竹市第11屆市長高虹安罷免案投票結果。中選會說，各罷免案有效罷免票數中，不同意票數多於同意票數，罷免案投票結果均為否決，今公告罷免投票結果。依《公職人員選舉罷免法》第92條第2項規定，罷免案否決者，在該被罷免人之任期內，不得對其再為罷免案之提議。

中選會指出，第11屆立法委員罷免案24案暨新竹市第11屆市長高虹安罷免案投票結果均為否決，投票結果如下：

一、 第11屆立法委員罷免案：
（一）台北市第3選舉區王鴻薇罷免案，投票人總數為27萬4,312人，投票人數為16萬3,452人，投票率59.59%，有效票為16萬2,774票，其中同意罷免票數為7萬6,463票，不同意罷免票數8萬6,311票，無效票為678票。

（二）台北市第4選舉區李彥秀罷免案，投票人總數為31萬1,887人，投票人數為18萬4,454人，投票率59.14%，有效票為18萬3,729票，其中同意罷免票數為7萬8,560票，不同意罷免票數10萬5,169票，無效票為725票。

（三）台北市第6選舉區羅智強罷免案，投票人總數為22萬8,981人，投票人數為13萬2,103人，投票率57.69%，有效票為13萬1,534票，其中同意罷免票數為5萬6,726票，不同意罷免票數7萬4,808票，無效票為569票。

（四）台北市第7選舉區徐巧芯罷免案，投票人總數為23萬1,139人，投票人數為13萬8,630人，投票率59.98%，有效票為13萬8,034票，其中同意罷免票數為6萬2,633票，不同意罷免票數7萬5,401票，無效票為596票。

（五）台北市第8選舉區賴士葆罷免案，投票人總數為24萬4,753人，投票人數為14萬3,489人，投票率58.63%，有效票為14萬2,865票，其中同意罷免票數為5萬5,958票，不同意罷免票數8萬6,907票，無效票為624票。

（六）新北市第1選舉區洪孟楷罷免案，投票人總數為40萬5,060人，投票人數為21萬7,546人，投票率53.71%，有效票為21萬6,400票，其中同意罷免票數為9萬4,808票，不同意罷免票數12萬1,592票，無效票為1,146票。

（七）新北市第7選舉區葉元之罷免案，投票人總數為23萬1,042人，投票人數為13萬961人，投票率56.68%，有效票為13萬274票，其中同意罷免票數為6萬3,357票，不同意罷免票數6萬6,917票，無效票為687票。

（八）新北市第8選舉區張智倫罷免案，投票人總數為28萬8,291人，投票人數為16萬3,480人，投票率56.71%，有效票為16萬2,450票，其中同意罷免票數為6萬7,131票，不同意罷免票數9萬5,319票，無效票為1,030票。

（九）新北市第9選舉區林德福罷免案，投票人總數為23萬7,380人，投票人數為13萬6,061人，投票率57.32%，有效票為13萬5,346票，其中同意罷免票數為5萬1,288票，不同意罷免票數8萬4,058票，無效票為715票。

（十）新北市第12選舉區廖先翔罷免案，投票人總數為26萬6,243人，投票人數為14萬456人，投票率52.75%，有效票為13萬9,742票，其中同意罷免票數為6萬632票，不同意罷免票數7萬9,110票，無效票為714票。

（十一）桃園市第1選舉區牛煦庭罷免案，投票人總數為35萬4,065人，投票人數為19萬4,359人，投票率54.89%，有效票為19萬3,371票，其中同意罷免票數為8萬6,734票，不同意罷免票數10萬6,637票，無效票為988票。

（十二）桃園市第2選舉區涂權吉罷免案，投票人總數為31萬6,423人，投票人數為17萬2,665人，投票率54.57%，有效票為17萬1,729票，其中同意罷免票數為7萬310票，不同意罷免票數10萬1,419票，無效票為936票。

（十三）桃園市第3選舉區魯明哲罷免案，投票人總數為30萬9,001人，投票人數為17萬2,395人，投票率55.79%，有效票為17萬1,624票，其中同意罷免票數為6萬6,301票，不同意罷免票數10萬5,323票，無效票為771票。

（十四）桃園市第4選舉區萬美玲罷免案，投票人總數為30萬6,688人，投票人數為17萬995人，投票率55.76%，有效票為17萬170票，其中同意罷免票數為7萬2,626票，不同意罷免票數9萬7,544票，無效票為825票。

（十五）桃園市第5選舉區呂玉玲罷免案，投票人總數為28萬2,711人，投票人數為15萬8,627人，投票率56.11%，有效票為15萬7,798票，其中同意罷免票數為5萬9,756票，不同意罷免票數9萬8,042票，無效票為829票。

（十六）桃園市 第6選舉區邱若華罷免案，投票人總數為28萬5,041人，投票人數為15萬4,607人，投票率54.24%，有效票為15萬3,684票，其中同意罷免票數為6萬1,635票，不同意罷免票數9萬2,049票，無效票為923票。

（十七）台中市第4選舉區廖偉翔罷免案，投票人總數為33萬7,718人，投票人數為19萬1,337人，投票率56.66%，有效票為19萬346票，其中同意罷免票數為8萬3,812票，不同意罷免票數10萬6,534票，無效票為991票。

（十八）台中市第5選舉區黃健豪罷免案，投票人總數為37萬4,348人，投票人數為20萬9,430人，投票率55.95%，有效票為20萬8,454票，其中同意罷免票數為8萬8,914票，不同意罷免票數11萬9,540票，無效票為976票。

（十九）台中市第6選舉區羅廷瑋罷免案，投票人總數為27萬7,436人，投票人數為16萬1,305人，投票率58.14%，有效票為16萬434票，其中同意罷免票數為7萬4,012票，不同意罷免票數8萬6,422票，無效票為871票。

（二十）雲林縣第1選舉區丁學忠罷免案，投票人總數為27萬1,663人，投票人數為13萬5,470人，投票率49.87%，有效票為13萬4,495票，其中同意罷免票數為5萬7,331票，不同意罷免票數7萬7,164票，無效票為975票。

（二十一）花蓮縣選舉區傅崐萁罷免案，投票人總數為19萬1,367人，投票人數為11萬5,006人，投票率60.10%，有效票為11萬4,269票，其中同意罷免票數為4萬8,969票，不同意罷免票數6萬5,300票，無效票為737票。

（二十二）台東縣選舉區黃建賓罷免案，投票人總數為11萬3,385人，投票人數為5萬6,258人，投票率49.62%，有效票為5萬6,012票，其中同意罷免票數為2萬1,105票，不同意罷免票數3萬4,907票，無效票為246票。

（二十三）基隆市選舉區林沛祥罷免案，投票人總數為30萬3,980人，投票人數為16萬2,263人，投票率53.38%，有效票為16萬1,437票，其中同意罷免票數為6萬5,143票，不同意罷免票數9萬6,294票，無效票為826票。

（二十四）新竹市選舉區鄭正鈐罷免案，投票人總數為35萬7,063人，投票人數為21萬685人，投票率59%，有效票為20萬9,275票，其中同意罷免票數為8萬9,970票，不同意罷免票數11萬9,305票，無效票為1,410票。

二、 新竹市第11屆市長高虹安罷免案：

新竹市第11屆市長高虹安罷免案，投票人總數為36萬311人，投票人數為21萬2,025人，投票率58.84%，有效票為21萬651票，其中同意罷免票數為8萬6,291票，不同意罷免票數12萬4,360票，無效票為1,374票。

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