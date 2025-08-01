賴苡任喊話檢方舉證「不詳志工」是誰　被反嗆：你偵訊自己說的

▲賴苡任（左）與妹妹兼辯護律師賴苡安（右）出庭力抗檢方指控。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

台北地院審理國民黨提議罷免綠營雙吳涉及幽靈連署案，今（1日）首度開庭，推動民進黨立委吳思瑤罷免案的召集人賴苡任，是今天出庭5被告唯一不認罪者，他要求檢方舉證1名被指跟他共同造假的「不詳志工」身分，檢方反擊賴「是你自己說指導不詳志工」、沒歪曲賴的說法，法官細讀賴偵訊筆錄原文，認為檢方說得沒錯，至於是否構成「指導」，有待後續審理查明。

檢方起訴指出，國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹今年（2025年）2月初，涉指示黨部總幹事姚富文、書記長初文卿等部屬，用黨員名冊偽造簽名，取代街頭連署名單，直接造假罷免民進黨立委吳思瑤、吳沛憶的提議人名冊，其中包含已故黨員、出現「幽靈連署」，涉犯《刑法》偽造文書與《個人資料保護法》非法利用個資等罪嫌。

被稱為「罷吳四騎士」成員之一、且為推動吳思瑤罷免案的召集人賴苡任，本案被起訴的行為，主要是今年（2025年）2月6日上午9點多，到台北市黨部「指導在場之不詳志工如何抄寫名冊」。

▲賴苡任今（1日）到台北地院開完庭受訪，希望同案被告黃呂錦茹交保後保重身體。（圖／記者黃哲民攝）

賴苡任今下午3點多出庭，否認犯罪，強調他從不知要抄寫「黨員名冊」，甚至沒人提過「黨員名冊」4個字，他當時已從街頭連署合法取得約1500位提議人名冊，一直以為黨部志工是把這批連署名單從蓋有他印章的名冊，謄寫到空白名冊。

賴自稱當時認識市黨部人員不到20天，不清楚市黨部運作模式，更沒想到市黨部抄寫黨員名冊製作罷免提議人名冊，若他知道，一定會反對，2月6日他在市黨部蒐集輿情，姚富文拜託他說明中選會書寫規定，他僅靠近1位不認識的志工，說一句「『段』跟『樓』不能寫阿拉伯數字」，就繼續忙自己的。

賴表示初文卿供稱抄寫黨員名冊、大家「心照不宣」，但這是初個人推論與臆測，賴強調「這個『心照不宣』絕對不包含我，也不包含罷團的年輕人」，檢方卻用初文卿的臆測再做推論，認定他有造假的犯意與犯行。

賴說這位「不詳志工」，害他被特定媒體攻擊整整1個月，他聲請傳喚這位「不詳志工」，卻被檢方當成不同意黃呂錦茹交保原因之一，他非常遺憾檢方放消息給媒體，所以強烈要求檢方應舉證這位「不詳志工」到底是誰。

公訴檢察官回應「指導在場之不詳志工如何抄寫名冊」，是賴苡任今年5月29日偵訊自己說的，起訴書原文照錄，也沒把賴說的「提議人名冊」歪曲成「黨員名冊」，賴反過來要檢方舉證「不詳志工」是誰，這是「荒謬」，檢方並請法官審酌賴另聲請傳喚15位緩起訴志工作證的必要性。

▲涉罷免案「幽靈連署」的國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹（白衣），今（1日）到台北地院出庭交保獲釋，結束98天羈押。（圖／記者黃哲民攝）

賴苡任堅持檢方應負舉證責任，賴的妹妹兼辯護律師賴苡安，批檢方用「查無此人」的志工，籠統臆測「在場」就是共犯、「提醒書寫格式」說成指導偽造文書，卻忽略對賴苡安有利證據，「這是濫行起訴」。

檢方反擊賴苡任「您問我『不詳志工』是誰？我不知道，不該問我，應該去問（同案被告）陳奎勳、葉麗琴」，而提醒名冊怎麼寫才不會有問題，「難道不是『指導』？不然是什麼？」檢方從沒說賴「指揮」志工、「是您誤會了！」

法官制止雙方在「不詳志工」一事反覆鬥嘴，卻突然停頓數分鐘細讀賴苡任偵訊筆錄，法官對賴說「這是你在偵訊說的，姚富文拜託你跟志工講解『提議人名冊』謄寫注意事項」，此舉是否構成「指導」，可在後續審理查明，若賴堅持傳喚「不詳志工」作證，「請自行斟酌如何調查，法院也會審酌」，擇期再開庭。

北院今首度審理本案，上午10點起依序訊問在押的黃呂錦茹、初文卿與姚富文，下午2點30分傳喚時任國民黨台北市第4區黨部執行長陳奎勳，4名被告均認罪，法官並裁准黃呂交保1000萬元，初、姚各交保200萬元，3人皆限制住居與限制出境、出海，黃呂還須佩戴電子腳環、持法院配發個案手機定時報到防逃。

賴苡任今下午3點多開完庭受訪，針對黃呂錦茹交保一事，賴表示「這個結果似乎來得稍微有點晚」、希望黃呂保重身體。黃呂完成交保手續，今傍晚6點23分由丈夫、女兒護送搭車離開北院。