薪水一入帳就沒了！他揹債「兼5職也不夠還」　淚問：這樣算活著嗎

▲現實社會中許多人因信用不良或無抵押品，無法跟銀行貸款。（示意圖／記者陳筱惠攝）

記者潘姿吟、林緯平／專題報導

歷經2000年中期的卡債風暴，金融監管逐步收緊，銀行在授信放貸上更為嚴格。這一變化，間接催生近年融資租賃貸款遭浮濫使用，加上受到疫情影響，「商品貸」、「機車貸」、「手機貸」，打著快速放款、強力過件、不管是信用小白、或是信用不來良者皆可以貸款，但是其被藏著高額利息、巧立名目的加收費用，帶來更多爭議，讓借款者一不小心就跌落「債海」，導致欠款不斷累積。

《東森新媒體ETtoday》深入調查融資業亂象過程中發現，每一位受害者的遭遇看似各自獨立，背後竟幾乎都繫於同一個轉折點：疫情。絕大多數當事人的困境始於疫情衝擊，生活壓力陡增，經濟防線瞬間崩潰。

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當中有一名年約30歲的曾先生，他是一名平凡的上班族，家境貧寒的他為父親買二手車，辦了第一筆貸款。此後父親車禍又遇感情欺騙、收入吃緊，每次想補救，都讓他陷得更深。他開始接到融資公司電話，頻率像一種規律的控制，一天幾通，剛好讓人無法忘記自己欠著什麼。貸上加貸，債務變成活著的條件；白天上班、晚上打工，週末不敢休息。他不太睡覺了，因為睡著也夢到利息增加。他說，不是不想活，只是每天看著這種的日子重複，會懷疑：「這樣算活嗎？」

為了還錢，曾先生隨時維持4~5份工作：早上5點多到便利商店打工，之後去上班，傍晚下班後再跑外送，晚一點到餐廳做打烊班，週末再到便利商店做假日班。每天只睡不到4小時，睡著了還會夢到在補貸款文件或是利息條件變差。

到最後，每個月還款要4.5萬，薪水一進帳就立刻清空。我沒有存款，沒有退路，也不敢生病，看似正常的生活，其實連喘息都要經過計算。第一次覺得錢不是東西，而是一把刀，卡在喉嚨上，讓人講不出話。