1500元罰單未繳？駕駛遭盜刷6萬　衰淪詐團旅遊行程ATM

記者黃翊婷／綜合報導

駕駛阿哲（化名）自認開車很守規矩，但前一陣子手機突然收到一封簡訊，說他有一筆1500元的罰單未繳，由於簡訊內容真的很像公部門機關，他沒有發現異狀便按照步驟填寫資料，結果一按送出，信用卡立刻遭盜刷6萬元，他警覺不對勁馬上向銀行、請款旅行社的客服聯繫，這才知道自己上當了，並趕緊報案。

▲阿哲因為一封「罰單未繳通知簡訊」，遭詐團盜刷6萬元。（示意圖／記者周宸亘攝，與本案當事人無關。）

內政部警政署165打詐儀錶板公布一起詐騙案例，受害者阿哲表示，前一陣子突然收到一封手機簡訊，說他有一筆交通違規罰單未繳，還附上連結可以查詢，他擔心自己可能真的不小心違規，加上簡訊內文的敘述語句和公部門很像，便點了連結查詢，接著轉跳到一個神似公路總局監理站的網頁，頁面顯示有一筆1500元的罰單未繳，下方還有警語「限期內未繳將加倍罰款」。

阿哲說，當時他沒有多想，就按照畫面引導輸入自己的信用卡號與OTP驗證碼，結果送出繳費沒幾分鐘，就收到銀行通知「您已線上刷卡消費新台幣6萬元」，他警覺不對勁，立刻打給銀行客服確認，得知請款單位是某旅行社，他趕緊打電話給旅行社客服，對方說有人透過線上購買國外旅遊行程，並選擇刷卡結帳，如果不是他本人購買，很大機率是遇上詐騙了，這才趕緊報警。

警方提醒，詐團會以亂槍打鳥方式發送簡訊通知「未繳罰單」，並附上惡意連結，誘使受害人點擊繳費，民眾若收到政府機關名義的簡訊，請直接上官方網站查詢，不要點擊簡訊所附的連結，也不要在不明網站輸入信用卡資料，更不要提供OTP驗證碼，如有疑慮，可以撥打165反詐騙專線查證。