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高檢署攜手4大超商阻詐！　3道防線每月救回民眾千萬血汗錢

▲▼高檢署和4大超商開會研討防詐策。（圖／翻攝自台灣高等檢察署）

▲高檢署和4大超商開會研討防詐策略。（圖／翻攝自台灣高等檢察署，下同）

記者郭玗潔／台北報導

近年詐騙猖獗，為防止詐團頻繁利用假包裹、超商條（代）碼支付等各種手法，詐騙民眾血汗錢，高檢署28日邀集統一、全家、萊爾富、OK超商共4大超商，研擬多項防詐對策，並建置檢警「超商條（代）碼與物流資料查詢單一窗口」打造，「事前預防、事中斷絕、事後精進」三道防線。除了統一超商設置的即時申訴與退款機制，平均每月為民眾挽回損失金額超過千萬元，另全家從2023年設置「爭議包裹退貨申請平台」，累積至今年5月為止，退款也已突破1.2億元。

在事前預防面，四大超商均導入「小白單資訊揭露」、「防詐警示」等多項機制強化第一線識詐能量。統一超商針對ibon繳費設有「拉單預警簡訊」、「條碼有效期限縮至10分鐘」、「POS語音防詐提醒」等功能，「賣貨便」與「安心取」平台則以簡訊、彈跳視窗、社群管道定期宣導防詐知識，並提供即時申訴與退款機制，迄今累計申訴案件達15萬件，平均每月協助民眾挽回損失金額逾千萬元，展現積極打詐作為與具體成效。

全家便利商店則導入繳費與遊戲點卡交易防詐紅字警示、收銀雙階段客顯警語提示、儲值金額上限與店員主動關心提醒等措施，並自2023年設置「爭議包裹退貨申請平台」，簡化申請流程於10個工作天內完成退款，截至2025年5月累計達13萬5千件，退款已突破1.2億元。

萊爾富超商則透過「繳費平台紅字警語」、「門市即時簡訊警報」與即時代收金額控管等方式及時提醒消費者，並建置官網客服申訴管道與詐騙訂單攔截處理機制，篩選能量登錄資格之第三方支付廠商合作，強化交易源頭管理。自2024年第二季至2025年第二季止，該平台共受理貨到付款詐騙申訴案件349件，協助民眾挽回損失金額近50萬元。

▲▼高檢署和4大超商開會研討防詐策。（圖／翻攝自台灣高等檢察署）

OK超商則於繳費單據及KIOSK機台明確揭露收款廠商、提醒「勿聽從他人指示」等防詐資訊，並於寄件頁面標註溫馨提醒，一旦發現可疑交易，亦可透過客服協助攔截包裹或拒絕送達。

在事中斷絕面，四大超商皆已指派專責人員擔任本署建置之「超商查詢與通報單一窗口」，大幅簡化檢警資料調閱流程，並配合於必要時啟動延遲撥款、暫停交易、攔截包裹等機制，爭取辦案時間並降低民眾損失風險。

於事後精進方面，各業者均將防詐措施制度化並納入日常風險管理流程。統一與全家超商定期舉辦內部教育訓練並更新詐騙案例，並透過APP、門市數位看板及社群媒體推動識詐宣導；萊爾富與OK超商則分別透過專區申訴平台與客服機制，加強與消費者溝通聯繫，形成全方位的反詐安全網。

▲▼高檢署和4大超商開會研討防詐策。（圖／翻攝自台灣高等檢察署）

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