校長父也曾被騙10萬！郭子乾擔任防詐大使：AI模仿功力比我還強

記者唐詠絮、郭玗潔／彰化報導

「我自己的爸爸也被騙過！」藝人郭子乾29日前往彰化縣警察局，擔任防詐大使，指出對詐騙他也有切身經驗，他的父親在10、20年前就遭詐騙，損失10萬元，呼籲民眾留意網路訊息，只要聽到保證獲利、穩賺不賠等話術，千萬不要相信。彰化縣警察局也公布數據，彰化縣在6月受理詐騙件數就有680件，財損金額達2億7552萬元，名列全國排列第14，治安還算相對穩定。

▲郭子乾前往彰化縣警察局，擔任防詐大使。（圖／記者唐詠絮翻攝)

郭子乾表示，他爸爸本身是校長，雖然是高知識分子，但在1、20年前詐騙剛興起時就被騙過錢，詐團打電話來威脅爸爸「你兒子在我手上，你快去郵局匯款10萬」，爸爸聽了非常緊張，連忙衝去郵局匯款，匯完才打電話給他求證，發現自己遭詐騙。

郭子乾也當場演繹常見詐騙情境，假扮郭董「郭台銘」，要對方「投資我，穩賺不賠」、「加個LINE」；郭子錢強調，現在AI模仿功力比他還強，千萬別聽信網友、名人、財經名嘴、理財專家會教人投資賺錢，只要聽到快速回本、保證獲利、穩賺不賠等話術，千萬不要相信。

▲郭子乾假扮「郭台銘」，示範詐騙電話。（圖／記者唐詠絮翻攝)

彰化縣警察局由局長陳明君說明，今年6月份彰化縣轄內詐騙受理件數680件、財損數2億7552萬元；以每十萬人口數統計，彰化縣6月份平均受理詐欺案55.29件(全國排列第14)，平均財損金額約2240.4萬元(全國排列第14)，治安相對穩定。

陳明君指出，警察局今年1至6月執行打詐成果，累計查獲詐欺集團149件，詐欺集團成員計967人次，查扣汽車、現金、土地、房屋及虛擬貨幣等總計價值5億3,542萬餘元，攔阻詐騙金額達2億1014萬餘元，合計阻斷詐團金流達7.4億餘元，警察局將持續執行，守護縣民財產安全。