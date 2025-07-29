車手狂領63萬現鈔「包包快滿出來」　轉頭驚見警察...嚇傻摸頭

記者許權毅／台中報導

台中一名33歲楊男加入車手集團，近日帶著10張他人之提款卡到銀行提領，他不斷領36次，整個包包都塞滿千元鈔票，結果楊男領完轉頭，發現警察大人在眼前，嚇得直摸頭，警方要求楊男說清楚講明白，發現包包內總計有63萬贓款，依法送辦。

▲台中一名楊姓車手狂領63萬千元鈔，被員警逮得個正著。（圖／記者許權毅翻攝）



第二警分局指出，黃姓巡佐7日16時許執行小區域防制車手勤務，行經北區北屯路彰化銀行時，注意到一名男子正專心的在ATM前提領大筆現金，男子在操作完畢、準備離開時，正巧與欲進門的黃員「正面遭遇」，男子神情慌張、眼神閃爍，舉止異常。

員警見狀立即上前關懷詢問，眼尖發現男子背包內露出厚厚一疊千元鈔票，且言詞閃爍、無法清楚交代金錢來源，經查證，男子使用的提款卡並非本人所有，果不其然，在員警大聲斥喝「說清楚、講明白」下，從男子身上取出10張貼有他人姓名與密碼的金融卡，直接露餡。

▲警方在楊男身上搜出10張提款卡。（圖／記者許權毅翻攝）



經查，該名33歲楊姓車手，自稱5月底從社群平台上看到月薪1萬5千元的工作，便聯繫對方加入詐騙兼職行列，負責提款領現。全案將楊嫌依洗錢防制法移送台中地方檢察署偵辦，並將持續向上溯源追查幕後詐團上游。