單親媽拚翻身！簽下「這合約」害慘人生　淪背債月光族

▲疫情期間禁止內用，導致許多小吃、店家收入銳減。（示意圖／記者李毓康攝）

記者潘姿吟、林緯平／專題報導

歷經2000年中期的卡債風暴，金融監管逐步收緊，銀行在授信放貸上更為嚴格。這一變化，間接催生近年融資租賃貸款遭浮濫使用，加上受到疫情影響，「商品貸」、「機車貸」、「手機貸」，打著快速放款、強力過件、不管是信用小白、或是信用不良者皆可以貸款，但是其被藏著高額利息、巧立名目的加收費用，帶來更多爭議，讓借款者一不小心就跌落「債海」，導致欠款不斷累積。

《東森新媒體ETtoday》深入調查融資業亂象過程中發現，每一位受害者的遭遇看似各自獨立，背後竟幾乎都繫於同一個轉折點：疫情。絕大多數當事人的困境始於疫情衝擊，生活壓力陡增，經濟防線瞬間崩潰。

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▲手機貸款相當方便，且快速審核放貸。（圖／記者林緯平攝）

當中有一名經營火鍋店近十年的郭太太，疫情前月營收 60 萬，三級警戒後，營收驟降至 10 萬。她貸 50 萬紓困金，盼能撐過難關，孰料，疫情拖長、原物料成本翻倍，生意不見起色，她再貸 160 萬翻修設備、又借 60 萬迎合外送潮流，企圖逆轉頹勢，卻沒想到，那不是重生的起點，而是苦難的序章。

▲郭太太自述進行融資貸款的過程。

事實上，郭太太不是沒有想透過走正當管道，向政府申辦青年創業貸款，然而卻遭到打槍，再轉向商業銀行申請個人信貸，又因信用評分不佳遭拒。

就在那時，郭太太接到自稱中租的貸款推銷電話，說可以放貸60萬，不用擔保人、不用擔保品、不看聯徵。那一刻，郭太太像溺水的人抓到浮木。

郭太太自述：「我永遠記得簽約那天，對方笑得很和氣，什麼都說『沒問題、很快！』我問細項，他說：『後面會給啦，先簽。』合約沒給我看，只口頭說明：『前8個月每月還4萬，後期會遞減，只要按時繳完46萬，保證金會退。』我當場簽了，結果60萬貸款瞬間縮水，直接扣掉20萬保證金、2萬手續費，我實際只拿到38萬。」

最終火鍋店仍未見色，郭太太只能含淚停業，目前她在早餐店打工、晚上再到便利商店兼職，一天2份工，每個月收入大概5萬。但她銀行加上融資的債務總共將近300萬，每個月光還債就超過4萬，而她同時還要獨自撫養一位即將上大學的兒子。